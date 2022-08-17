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Общественная палата РФ предложила выплачивать за третьего ребенка миллион рублей

Общественная палата РФ предложила выплачивать за третьего ребенка миллион рублей

Общественная палата России предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу профильной комиссии ОП РФ Сергея Рыбальченко.

Как рассказал Рыбальченко, реализация этой инициативы уже анонсирована в Приморском крае, но профильная комиссия предлагает распространить ее на все регионы РФ.

За счет подобной меры в России будет дополнительно рождаться более 100 тыс. детей ежегодно, отметил он.

По данным Института научно-общественной экспертизы, при реализации этих мер в 2022–2024 годы дополнительно родится 1,6 млн детей.

Как пояснил глава профильной комиссии ОП, прирост рождаемости составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году.

В ОП также предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума размер ежемесячного пособия для беременных женщин, расширить возможности использования материнского капитала, разрешить тратить выплаты за третьего или последующего ребенка на покупку семейного автомобиля, а также увеличить налоговый вычет.

В письме ОП указано, что для детей из многодетных семей может быть предусмотрена субсидия на образование в размере 250 тыс. рублей.

Инициатива была направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате в 1 млн рублей.

gazeta.ru
  • Сегодня, 08:20
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