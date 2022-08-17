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Названы страны, в которых продолжится жизнь после ядерной войны — Nature Food

Названы страны, в которых продолжится жизнь после ядерной войны — Nature Food

В случае глобального ядерного конфликта, наименее пострадавшими от его последствий будут жители Австралии, Аргентины и Новой Зеландии.

Такое вывод содержится в отчете по результатам исследования ученых из Ратгерского университета в США. Они опубликованы в журнале Nature Food.

В рамках исследования ученые смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта. Сброшенные на города и промышленные центры атомные бомбы вызовут огненные бури, атмосфера Земли загрязнится выбросами частиц горения, что, по их оценке, приведет к изменениям климата, сокращению запасов пищи и голоду в большей части мира, пишет Газета.ru

В случае выброса в атмосферу более 165 млн тонн сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после катастрофы, прогнозируют эксперты.

Названы страны, в которых продолжится жизнь после ядерной войны — Nature Food

Как следует из опубликованной карты, только Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день даже в том случае, если в атмосферу будет выброшено наибольшее количество сажи.

При таком сценарии, жители Австралии и Аргентины смогут сохранить оптимальное потребление пищи даже при наибольшем объеме выброса сажи в атмосферу. Меньшее воздействие также испытают жители Новой Зеландии.

«Сокращение бытовых пищевых отходов может помочь в случае небольших ядерных войн, но не в случае более крупных ядерных войн из-за значительного сокращения общего производства, вызванного изменением климата», — подчеркивают ученые.

Сильное снижение урожая в основных странах-экспортерах, таких как Россия и США, может вызвать экспортные ограничения и привести к серьезным сбоям в странах, зависящих от импорта. В этом случае серьезно пострадают страны Африки и Ближнего Востока, отмечается в исследовании.

По данным исследования, в результате ядерной войны между Индией и Пакистаном может погибнуть более 2 млрд человек, между США и Россией — более 5 млрд человек.

Как сообщало EADaily, ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Москве не видят необходимости в применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей.
  • Сегодня, 08:46
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