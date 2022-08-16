Экономический кризис и антироссийские санкции продолжают бить по кошелькам обычных британцев. Цены на туалетную бумагу в стране выросли на 33%, и предприимчивые британцы придумали выход из положения. Они изобрели многоразовую туалетную бумагу, которую можно повторно использовать после стирки в машине.Производитель многоразовой туалетной бумаги утверждает, что теперь британцы смогут накопить целое состояние, перейдя на использование нового продукта, пишет таблоид The Mirror. В статье говорится, что пользователи такой бумаги могут собирать ее в корзине для белья, а потом стирать в обычной стиральной машине, пишет bloknot.ru
«Соберите каждый отдельный кусочек в корзину и стирайте их в машине горячей водой, с возможностью предварительного замачивания в уксусе или чистящем растворе, по крайней мере, два раза в неделю», — советует издание.
Журналисты сообщают, что появление новинки связано с ростом цен на обычную туалетную бумагу в стране. За последние месяцы она выросла в цене на 33%. При этом ее многоразовый аналог стоит 21,5 фунтов или примерно 1600 рублей. Производитель также позиционирует свой товар как «экофрендли».«Вам не нужно соблюдать гигиену за счет планеты, эта альтернатива помещается на любом стандартном рулоне туалетной бумаги и легко переворачивается, чтобы сохранить свою форму», — говорится в описании продукта на сайте.
В комментариях на сайте таблоида читатели скептически оценили идею многоразовой туалетной бумаги. «Это опасно для здоровья и негигиенично», — отметил один из комментаторов.
Еще один пользователь признался, что убежал бы из дома, если бы увидел в гостях у кого-нибудь такое изделие.
В свою очередь российский публицист Владимир Корнилов в своем Telegram-канале задался вопросам: будут ли британцы стирать такую бумагу с обычным бельем?«Я так и знал, что до такого могут додуматься только в Британии! Там начали выпускать туалетную бумагу многоразового использования! После употребления этой бумаги ее подгружают в стиральную машинку и затем пользуются снова. Интересно, обычное белье они одновременно стирать будут?», — пошутил он.
Ранее жители Великобритании столкнулись с другой серьезной проблемой. Из-за высокой инфляции и роста цен в стране резко подорожали услуги кремации. Сейчас, чтобы кремировать своего близкого необходимо заплатить более тысячи фунтов стерлингов.