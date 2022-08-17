Власти Молдовы должны применять жёсткие меры к гражданам, которые оправдывают действия России по отношению к Украине, а тем более поддерживают «страну-агрессора». Об этом заявила президент РМ Майя Санду в интервью NordNews, пообещав поднять вопрос на ближайшем заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) республики, пишет eadaily.com
«Самое страшное последствие российской пропаганды в Молдове – это то, что мы видим, что некоторые жители нашей страны оправдывают войну или даже продвигают её. Этими людьми должны заняться институты государства, им не должны позволять продвигать войну, поскольку они опасны... Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен», — заверила Санду.
По словам главы государства, несмотря на предпринятые меры по обеспечению информационной безопасности, некоторые молдавские СМИ продолжают допускать тиражирование дезинформирующих элементов российской пропаганды. «Власти должны принять гораздо более жёсткие меры по отношению к тем СМИ, которые оправдывают или пропагандируют войну. Меры должны быть жёсткими, и никаких разговоров здесь быть не может. Это риски для безопасности государства. Я подниму этот вопрос на следующем заседании ВСБ и потребую остановить эту пропаганду», — заключила Майя Санду.
Напомним, ранее Санду дала указание «принять меры защиты информационного поля республики от дезинформирующих элементов и пропаганды», в первую очередь российской. Ограничения и санкции вплоть до уголовной ответственности могут быть наложены на деятельность тех молдавских СМИ, которые «неправильно» освещают российскую военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Служба информации и безопасности (СИБ) уже заблокировала более 10 порталов, которые «тенденциозно освещают военный конфликт» в соседней стране, поддерживаемой Кишинёвом.
Молдавский парламент также принял закон, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, произведённых в странах, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в их числе Российская Федерация), впоследствии трансформировавшись в закон о «борьбе с российской пропагандой».
В Москве недавно в очередной раз обратили внимание на реализацию демократических прав и свобод в РМ. Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев выразил обеспокоенность «деградацией ситуации со свободой СМИ в Молдове». По его словам, молдавские власти «оказывают давление на „независимые“ и „оппозиционные“ медиаресурсы, проводится зачистка информационного пространства от неугодных правительству мнений и оценок». В то же время у посольства Российской Федерации в Кишинёве регулярно устраиваются акции, на которых «демонстрируются оскорбительные лозунги и предпринимаются недопустимые действия». Полиция на провокации не реагирует, а президент и правительство оправдывают это «свободой слова».
Как сообщало EADaily, в Молдове правящая президентская партия «Действие и солидарность» перед празднованием 9 Мая ввела законодательный запрет на хранение и демонстрацию Знамени Победы и георгиевской ленты, которую президент страны Майя Санду назвала «ложной ценностью». Под запретом в РМ оказались и «идеологически вредные» фильмы советского производства о Первой и Второй мировых войнах, а также песни военных лет.
Помимо этого, в республике запрещено публичное использование символов которыми отмечена российская военная техника.
«Мы не можем допустить использование в нашей стране символов, которые олицетворяют или поддерживают вторжение России на Украину. За продвижение ложных ценностей нужно жёстко наказывать, потому что это реальная опасность нашей безопасности, сознанию. Место этих символов — рядом с другими символами разрушений и смерти: на свалке истории», — подчеркнула Майя Санду.