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Жители Нарвы несут цветы на место демонтированного танка-памятника Т-34

Жители Нарвы несут цветы на место демонтированного танка-памятника Т-34

Сотни жителей Эстонии в ночь со вторника 16 августа на среду возложили цветы на место, где находился монумент с советским танком Т-34-85. Он был установлен в Нарве в качестве памятника в честь освобождения города от сил вермахта в 1944 году. Об этом сообщает sev.tv ссылаясь на агентство ТАСС со ссылкой на местную газету Postimees.

«Мы ожидали, что вечером на бывшем месте танка соберутся люди. По нашим оценкам, там присутствовало более полусотни человек, они находились на месте примерно до часу ночи», - отметил начальник отделения полиции Нарвы Индрек Пюви.

Наплыв граждан продолжался весь день до глубокой ночи. Люди возлагали цветы на место, где ранее находился памятник, а из принесенных с собой свечей они составили фразу «16 августа 2022. Помним, не забудем».

Утром 16 августа правительство Эстонии постановило перенести из Нарвы в Эстонский военный музей мемориал с танком Т-34, его демонтаж произвели в тот же день. Сам танк перевезли на трейлере в военный музей, а постамент и памятную табличку разрушили экскаватором.

Местные власти неоднократно высказывались против идеи переноса и демонтажа монумента, так как он представляет собой часть идентичности русскоязычных жителей города (около 80% населения Нарвы). Но власти страны отказались прислушиваться к их мнению.

Монумент в Нарве был открыт мая 1970 года. Танк Т-35-85 установили в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарова под командованием генерала Федюнинского в июле 1944 года.

Форсирование реки Нарова стало переломным моментом в ходе Второй Мировой войны на территории Эстонии, предшествовавшее освобождению Нарвы, а затем и всей республики от немецко-фашистских захватчиков. В последние годы этот памятник оставался единственным крупным монументом в честь советских воинов на территории Эстонии.

  • Вчера, 22:10
  • DTV
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