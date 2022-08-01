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Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Первый этап участия в регате «Семья Президента за здоровый образ жизни» пройден. Команда Администрации Президента прошла первый этап регаты среди работников госструктур и обошла соперников из Верховного Совета.

Согласно жеребьевке команда Администрации Президента вышла на воду в паре с коллективом законодательного органа республики и обошла соперника, несмотря на менее удачную позицию – так называемую ближнюю воду (первая от берега полоса). Время прохождения президентской командой 300-метровой дистанции – 1 минута 16 секунд, пишет novostipmr

Как сообщает пресс-служба главы государства, Вадим Красносельский – правый загребной. За его спиной – супруга Светлана Красносельская (смешанный состав команд прописан в положении о проведении регаты).

По итогам первого соревновательного дня определят сильнейших – тех, кто продолжат борьбу. Это восемь ведомств гражданского профиля и четыре силовых. Далее им предстоят четверть-, полуфиналы и финальные заезды. Среди победителей двух взрослых групп разыграют переходящий суперкубок.

Лидер молодёжки уже определен – это кадеты. Из двух телеканалов успешнее оказалось выступление ТСВ.

Регата продолжается.

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

Команда Администрации Президента обошла соперников из Верховного Совета на первом этапе регаты среди работников госструктур

  • Сегодня, 14:42
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