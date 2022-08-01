Первый этап участия в регате «Семья Президента за здоровый образ жизни» пройден. Команда Администрации Президента прошла первый этап регаты среди работников госструктур и обошла соперников из Верховного Совета.
Согласно жеребьевке команда Администрации Президента вышла на воду в паре с коллективом законодательного органа республики и обошла соперника, несмотря на менее удачную позицию – так называемую ближнюю воду (первая от берега полоса). Время прохождения президентской командой 300-метровой дистанции – 1 минута 16 секунд, пишет novostipmr
Как сообщает пресс-служба главы государства, Вадим Красносельский – правый загребной. За его спиной – супруга Светлана Красносельская (смешанный состав команд прописан в положении о проведении регаты).
По итогам первого соревновательного дня определят сильнейших – тех, кто продолжат борьбу. Это восемь ведомств гражданского профиля и четыре силовых. Далее им предстоят четверть-, полуфиналы и финальные заезды. Среди победителей двух взрослых групп разыграют переходящий суперкубок.
Лидер молодёжки уже определен – это кадеты. Из двух телеканалов успешнее оказалось выступление ТСВ.