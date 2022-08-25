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ФК "Шериф" узнал узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы

ФК "Шериф" узнал узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы

26 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23, куда "Шериф" пробился, благодаря победе над армянским "Пюником".

По итогам жеребьевки "Шериф" попал в группу Е, где сыграет против таких клубов, как "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания) и "Омония" (Кипр).

Игровые дни группового этапа следующие: 8 сентября, 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября. Точный календарь будет известен позже.

Матчи евроосени "Шериф" будет проводить в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

ФК "Шериф" узнал узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы

Группа А: «Арcенал», ПCВ, «Буде-Глимт», «Цюрих».
Группа B: «Динамо» Киев, «Ренн», «Фенербахче», АЕК.
Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетиc», ХИК.
Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион», «Юнион».
Группа E: «Манчеcтер Юнайтед», «Реал Cоcьедад», «Шериф», «Омония».
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Митьюлланд», «Штурм».
Группа G: «Олимпиакоc», «Карабах», «Фрайбург», «Нант».
Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонcпор».

Стоит отметить, что в группе Н между собой встретятся сразу три команды, в которых есть представители России — «Ференцварош» Станислава Черчесова, «Монако» Александра Головина и «Црвена Звезда» Егора Пруцева, сообщает gazeta.ru

Стартовый тур турнира пройдет 8 сентября, а закончится групповой этап 3 ноября. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Ранее в столице Турции прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Победителем предыдущего розыгрыша главного клубного турнира Европы стал мадридский «Реал», победивший в финале «Ливерпуль» (1:0).

  • Сегодня, 15:59
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