22 августа в болгарском поселке Кранево начался молодежный чемпионат мира по шашкам-64. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек в трех дисциплинах (классическая, быстрая и молниеносная игра) и в шести возрастных группах.
Рыбницу в возрастной группе до 11 лет представляет Анна Таран, ученица тренера подросткового шахматного центра «Салют» Олега Луценко. Она является действующей чемпионкой Рыбницы, Приднестровья и Молдавии, передает novostipmr.com.
В первый день молодежного чемпионата в дисциплине по быстрым шашкам Анна Таран с результатом 12 очков из 14 возможных заняла первое место и впервые в истории рыбницких шашек стала чемпионкой мира.
Еще лучший результат Анна показала во второй день в молниеносной игре. 15 набранных очков из 16 возможных вновь позволили ей занять первое место и стать чемпионкой.
Соревнования по третьей дисциплине – классическим шашкам – проходят с 24 августа по 1 сентября, сообщается на сайте госадминистрации Рыбницы.