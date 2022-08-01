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Рыбничанка Анна Таран стала чемпионкой мира по шашкам

Рыбничанка Анна Таран стала чемпионкой мира по шашкам

22 августа в болгарском поселке Кранево начался молодежный чемпионат мира по шашкам-64. Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек в трех дисциплинах (классическая, быстрая и молниеносная игра) и в шести возрастных группах.

Рыбницу в возрастной группе до 11 лет представляет Анна Таран, ученица тренера подросткового шахматного центра «Салют» Олега Луценко. Она является действующей чемпионкой Рыбницы, Приднестровья и Молдавии, передает novostipmr.com.

В первый день молодежного чемпионата в дисциплине по быстрым шашкам Анна Таран с результатом 12 очков из 14 возможных заняла первое место и впервые в истории рыбницких шашек стала чемпионкой мира.

Еще лучший результат Анна показала во второй день в молниеносной игре. 15 набранных очков из 16 возможных вновь позволили ей занять первое место и стать чемпионкой.

Соревнования по третьей дисциплине – классическим шашкам – проходят с 24 августа по 1 сентября, сообщается на сайте госадминистрации Рыбницы.
  • Вчера, 18:18
  • DTV
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