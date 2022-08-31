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Санду заявила, что не планирует встречаться с Красносельским

Санду заявила, что не планирует встречаться с Красносельским

Президент Молдавии Майя Санду не планирует напрямую встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, об этом она заявила 30 августа, вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»), сообщает eadaily.com

Ранее СМИ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства регион Виталий Игнатьев заявил, что Красносельский отправил Санду «восьмое письмо», в котором говорится о готовности Тирасполя приступить к серьёзной работе, к прямому диалогу с Кишиневом по обсуждению всех актуальных вопросов и принципов мирного урегулирования.

«Господин Красносельский может пообщаться и обсудить вопросы с господином (Олегом) Серебряном (вице-премьером по реинтеграции) и другими представителями правительства», — сказала Санду телеведущей, которая поинтересовалась, не планирует ли она обсудить накопившиеся вопросы с тираспольским лидером.

Президент Молдавии подчеркнула, что после начала российской военной спецоперации на Украине диалог между Кишиневом и Тирасполем активировался на правительственном и экспертном уровне.

«Тираспольский режим направляет много писем, у нас есть общение через Бюро реинтеграции, через вице-премьера Серебряна на конкретные темы, в том числе и о том, как мы поддерживаем мир и спокойствие, потому что мы выступаем за мирное урегулирование конфликта», — сказала Санду.

Санду ответила Красносельскому: "Не будем поддаваться на манипуляции"- пишет point.md

"Молдова соблюдает нейтралитет. Давайте не позволим, чтобы нами манипулировали из Приднестровья или пророссийские политики из Кишинева или Москвы", — цитирует слова Санду в эфире Vocea Bessarabiei point.md

"Мы тысячи раз говорили, что хотим мирного решения приднестровского конфликта, поэтому риски исходят не от Кишинева, не Кишинев напал на соседнюю страну, а Россия. В тот момент, когда это происходит с Украиной, естественно задаться вопросом, насколько мы можем себя защитить", - заявила в эфире Vocea Bessarabiei президент Молдовы

"Молдова по-прежнему нейтральна, мы уважаем нейтралитет, наша Конституция не запрещает нам иметь Национальную армию, это конституционное положение иметь армию, оснащенную армию. Защищать свою страну - это наш долг. Не в нашу пользу то, что армия не оснащена. Республика Молдова мирная страна и останется таковой. Мы не будем нападать ни на кого", - заявила Санду, цитирует unimedia.info
  • Сегодня, 09:08
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