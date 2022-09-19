Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Дубоссарец Георгий Павлов победил в турнире по кикбоксингу FEA Championship
Дубоссарец Георгий Павлов стал победителем в турнире по кикбоксингу FEA Championship. Профессиональный бой по правилам ММА проводился в Кишиневе. Соперником был Сергей Морозан из Молдовы.
Бой длился три раунда по пять минут, в итоге – победа за дубоссарцем, сообщается на сайте администрации города Дубоссары.
Для приднестровского спортсмена это уже вторые профессиональные соревнования и вторая победа.
Георгий Павлов – профессиональный боец, является инструктором по боевой и физической подготовке Дубоссарского РОВД.
- Вчера, 20:37
- DTV
- Просмотров: 35
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.