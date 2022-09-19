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Дубоссарец Георгий Павлов победил в турнире по кикбоксингу FEA Championship

Дубоссарец Георгий Павлов победил в турнире по кикбоксингу FEA Championship

Дубоссарец Георгий Павлов стал победителем в турнире по кикбоксингу FEA Championship. Профессиональный бой по правилам ММА проводился в Кишиневе. Соперником был Сергей Морозан из Молдовы.

Бой длился три раунда по пять минут, в итоге – победа за дубоссарцем, сообщается на сайте администрации города Дубоссары.

Для приднестровского спортсмена это уже вторые профессиональные соревнования и вторая победа.

Георгий Павлов – профессиональный боец, является инструктором по боевой и физической подготовке Дубоссарского РОВД.
  • Вчера, 20:37
  • DTV
  • Просмотров: 35
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