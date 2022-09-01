Продолжается работа по выработке оптимального механизма деятельности системы здравоохранения. Рабочие совещания проводятся на разном уровне и на различных площадках. Координирующая функция возложена на Администрацию Президента ПМР.
Состоялась очередная расширенная встреча. Представители Правительства, законодательного органа власти, Минздрава и ведущих лечебно-профилактических учреждений обсудили собранные наработки и предложения. Концепцию предполагаемых изменений представила министр здравоохранения Кристина Албул, сообщает президентская пресс-служба.
Основные аспекты планируемой модернизации медицинской сферы: окончательный и повсеместный переход на трехуровневую систему оказания медицинской помощи, усиление первичного звена, сокращение коечного фонда, оптимальное перераспределение и усиление кадровой составляющей, повышение уровня оплаты труда медработников. На совещании были предложены различные варианты оптимизации.
Обсудили ожидаемый эффект, озвучили возможные последствия. Оптимальной на данный момент видится большая, чем сегодня централизация стационаров и активизация работы ФАПов, СВА и поликлиник. Целесообразным участники совещания считают предоставление руководству медучреждений возможности самостоятельно формировать штатное расписание (уход от устаревших стандартизированных нормативов) и распределять финансирование, которое будет выделяться государством в том же объеме, что и прежде. К проведению в медучреждениях подготовительно-организационных мероприятий предлагается приступить уже с 1 октября, чтобы с 1 января иметь возможность полностью переключиться на новый механизм.
Сегодняшние выводы – промежуточные. Поручено дополнительно подготовить некоторые расчеты и аналитические справки. Дискуссия по актуальному для всего приднестровского общества вопросу совершенствования системы здравоохранения будет продолжена в рабочем порядке.