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Вотум недоверия правительству Гаврилицы был отклонен

Вотум недоверия правительству Гаврилицы был отклонен

Вотум недоверия, внесенный депутатами Блока коммунистов и социалистов правительству Гаврилицы, был отклонен.

Предложение об отставке кабинета министров не набрало необходимого количества голосов. Только 4 депутата поддержали предложение, передает point.md

Отметим, что фракция БКС потребовала отставки правительства, ссылаясь на неспособность эффективно управлять кризисом, с которым столкнулась страна. Депутаты от оппозиции заявили, что из-за власти выросли цены, снизилась покупательная способность населения, образовалась бюджетная дыра в размере более 17 млрд леев, которую не заполнить.

Согласно Конституции, вотум недоверия принимается большинством голосов избранных депутатов - 51 голосом.

Премьер-министр Наталья Гаврилица выступила перед депутатами парламента. Она говорила о войне в Украине и призвала депутатов объявить минуту молчания по людям, погибшим в Украине, передает point.md

«Вместо работы и помощи людям мы вынуждены отвечать на абсурдные заявления, большинство из которых — ложь. Оппозиция их представляет, чтобы сделать себе рекламу на деньги граждан Молдовы. (…) Для подписавших вотум недоверия спектакль важнее работы», — сказала Гаврилица.

Глава кабинета министров заявила, что лучшим названием для вотума недоверия будет «0 решений для граждан, 100% пропаганды».

«Вы никогда не правили страной во время войны, кроме той войны, которую вы вели с народом», — добавила премьер.

Гаврилица рассказала о том, как правительство справилось с кризисом беженцев и о поддержке граждан Молдовы в период энергетического кризиса. Также глава кабмина рассказала о реформах, которые проводит ее правительство. Также Гаврилица рассказала о получении статуса страны-кандидата в ЕС.

«Правительство, которое я возглавляю, ответило конкретными действиями на все кризисы, от которых страдает Молдова. Для всех кризисов мы разработали планы. (…) Мы заботимся не только о наших гражданах, но и о сотнях тысячах невиновных жителей Украины, которые были вынуждены бежать от войны», — сказала премьер.

Премьер-министр заявила, что вотум недоверия не имеет оснований и попросила депутатов голосовать против. Премьер также обратилась в гражданам.

«Мы знаем, что сейчас тяжелые времена, что повышения цен бьют по вам. Мы понимаем ваш страх и обиду. Да, у нас не всегда получается, у нас есть и неудачи. Но просим вас не сомневаться в наших благих намерениях и способностях решить ваши проблемы. (…) Молдова выйдет из кризиса, потому что она не одна. Молдова выйдет из кризиса, потому что за нами стоит трудолюбивый и умный народ, а также надежные партнеры», — заключила Гаврилица.
  • Вчера, 21:28
  • DTV
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