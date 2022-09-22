Встречу президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН отменили из-за запрета Евросоюза, заявил официальный представитель правительства страны Мариос Пелеканос, сообщает РИА Новости
По его словам, накануне вечером в Нью-Йорке прошло внеочередное совещание глав МИД ЕС, на котором обсуждали обращение Владимира Путина к нации и то, как оно повлияет на ситуацию на Украине. На встрече был и министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.
"С учетом такого развития ситуации и в преддверии саммита министров иностранных дел ЕС были введены в действие руководящие принципы ЕС избегать двусторонних встреч с Россией. Поэтому, учитывая такой подход, мы пошли на отмену запланированной заранее встречи с господином Лавровым", — сказал Пелеканос.
Он подчеркнул, что Кипр поддержит все решения Брюсселя "в новый критический период".