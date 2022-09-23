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Кадыров: План призыва в Чечне перевыполнен на 254%

Кадыров: План призыва в Чечне перевыполнен на 254%

План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании 22 сентября, посвященном теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Кадыров заявил, что в Чечне набор в ряды вооруженных сил проводиться не будет, так как за время специальной военной операции регион перевыполнил план в три раза, пишет eadaily.com

Такие показатели, уточнил Кадыров по итогам совещания в своем телеграм-канале, были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации, подчеркнул глава республики.⠀

«Кроме того, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — заявил Кадыров.

Сегодня мы видим, как Запад пытается расколоть наше общество, отметил он. Похожий сценарий разыграли в Ираке и Ливии, где были убиты лидеры Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. По сей день в этих странах не прекращаются внутренние кровавые конфликты. Тот же план в Египте, в Сирии и во многих других регионах, напомнил Кадыров.

«Если мы не хотим повторения такого же сюжета в России, то всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными. Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», — считает глава Чечни.

Он снова выразил удивление тем, почему Россия не применяет в ходе СВО все имеющиеся силы и средства, если против нас откровенно воюет весь блок НАТО.

«Мы имеем полное право защитить любыми средствами нашу страну! Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели. Но раз руководство считает по-другому, то наше дело — это выполнить приказ», — отметил он.

Мораль проста, заключил он, — интересы государства, народа, религии и будущего потомков важнее абсолютно любых вопросов, «все остальное — пыль»

eadaily.com
  • Сегодня, 08:46
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