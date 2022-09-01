В Слободзейском районе и городе Бендеры 30 октября 2022 года пройдут дополнительные выборы в местные органы власти и органы местного самоуправления. Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии ПМР, в Слободзейском районе будут избирать народных депутатов Совета народных депутатов поселка Первомайск по избирательным округам № 5 и № 8. В Бендерах дополнительные выборы председателя Совета - главы администрации села Протягайловка пройдут по единому избирательному округу.
23 сентября 2022 года Территориальная избирательная комиссия поселка Первомайск зарегистрировала кандидатов в народные депутаты. Так, статус зарегистрированных кандидатов в народные депутаты Совета народных депутатов поселка Первомайск Слободзейского района получили: по избирательному округу № 5 - Юрий Иванович Танас, по избирательному округу № 8 - Владимир Константинович Иовва.
Центризбирком напоминает, что представить документы для выдвижения и регистрации кандидатом в народные депутаты и на должность председателя Совета - главы администрации села можно до 9 октября 2022 года включительно.
С необходимыми для выдвижения кандидатов документами можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК в разделе «Кандидатам».