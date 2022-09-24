Европейский союз должен смягчить свою визовую политику в отношении тех россиян, которые уклоняются от мобилизации, и впускать их на свою территорию.
Об этом в интервью изданию Politico заявил глава Евросовета Шарль Мишель, призвав страны ЕС «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их», передает eadaily.com.
Мишель подчеркнул, что готов к обсуждению данного вопроса с коллегами и готов предоставить план, как можно осуществить эту инициативу.
«ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов», — отметил он.
Глава Евросовета добавил, что Европе нужно «очень быстро координировать свои действия» по этому вопросу в связи с меняющейся обстановкой.
«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт», — заявил глава Евросовета.
В Евросоюзе нет единства по данному вопросу. Так, Литва не собирается не собирается принимать у себя россиян, бегущих от мобилизации. Аналогичную позицию заняла и Эстония.
Однако некоторые страны Европы склоняются к тому, чтобы пускать к себе российских уклонистов. Ранее сообщалось, что власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, которые не хотят проходить военную службу в Вооруженных силах России.