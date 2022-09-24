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Глава Евросовета выступил за выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам

Глава Евросовета выступил за выдачу виз уклоняющимся от мобилизации россиянам

Европейский союз должен смягчить свою визовую политику в отношении тех россиян, которые уклоняются от мобилизации, и впускать их на свою территорию.

Об этом в интервью изданию Politico заявил глава Евросовета Шарль Мишель, призвав страны ЕС «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их», передает eadaily.com.

Мишель подчеркнул, что готов к обсуждению данного вопроса с коллегами и готов предоставить план, как можно осуществить эту инициативу.

«ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов», — отметил он.

Глава Евросовета добавил, что Европе нужно «очень быстро координировать свои действия» по этому вопросу в связи с меняющейся обстановкой.

«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация — новый факт», — заявил глава Евросовета.

В Евросоюзе нет единства по данному вопросу. Так, Литва не собирается не собирается принимать у себя россиян, бегущих от мобилизации. Аналогичную позицию заняла и Эстония.

Однако некоторые страны Европы склоняются к тому, чтобы пускать к себе российских уклонистов. Ранее сообщалось, что власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, которые не хотят проходить военную службу в Вооруженных силах России.


  • Сегодня, 13:13
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