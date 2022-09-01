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Законы, принятые Верховным Советом на этой неделе

Законы, принятые Верховным Советом на этой неделе

На этой неделе на пленарном заседании парламентарии рассмотрели более 30 вопросов. Обсуждались новые законопроекты в сфере безопасности дорожного движения, уплаты госпошлин и тема озеленения.

Институт компенсационного озеленения появится в республике в ближайшее время. Компенсационное озеленение работает так: вместо одного срубленного дерева нужно высадить два. О необходимости введения такой нормы впервые сказал Президент ПМР Вадим Красносельский. Парламентарии согласились с его мнением и в эту среду приняли во втором, окончательном чтении изменения в Лесной кодекс. Требования нового закона коснутся всей территории республики. Двукратное компенсационное озеленение будет обязательным в населенных пунктах, парках, скверах, дендрариях, ботанических садах, рощах, на бульварах и землях сельхозназначения, передает пресс-служба ВС ПМР.

Еще один пакет законопроектов касается безопасности дорожного движения.

Изменения направлены на ограничение в управлении транспортом тех, у кого есть медицинские противопоказания. Для этого предлагается ввести обмен необходимыми данными между МВД и Минздравом.

«Прекращение права на управление транспортным средством напрямую поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя. Однако механизма реализации этих норм на сегодняшний день не существует. В частности, лица, страдающие наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом по медицинским данным – у МВД этих данных нет. Сегодня у нас получается так: гражданин состоит на учете, к примеру, как наркоман, а ездить может», - отметил официальный представитель МВД ПМР в Верховном Совете Радион Чеботарь, представляя законопроект.

Сейчас речь идет, отметили в МВД, именно о тех, кто при наличии водительских прав состоит на учете у психиатра или нарколога. В остальном врачебная тайна останется неприкосновенной. Депутаты на пленарном заседании согласились, что такой законопроект необходим. В рамках подготовки ко второму чтению все замечания парламентариев будут учтены, отметил представитель МВД и председатель профильного комитета.

Также парламентарии рассмотрели изменения в Закон «О государственной пошлине». При подготовке ко второму чтению профильный комитет внес ряд поправок в первоначальный законопроект. Депутаты приняли изменения в закон по предложению Правительства. Теперь для ряда регистрационных действий будет применяться повышающий коэффициент к размеру госпошлины, то есть плата увеличится.

Так, для уплаты налогового сбора по судебным делам, которые рассматривают Конституционный, Арбитражный суд и суды общей юрисдикции, а также для регистрации гражданских воздушных судов будет применяться коэффициент 1,3. Также приняты нормы о незначительном увеличении госпошлины за регистрационные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (от 1 до 5 расчетных уровней минимальной заработной платы). Незначительное увеличение размера государственной пошлины предполагается и для граждан ПМР за восстановление испорченных либо утраченных документов (с 5 до 10 РУ МЗП). Новые нормы начнут действовать с 1 января 2023 года.
  • Сегодня, 13:16
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