На этой неделе на пленарном заседании парламентарии рассмотрели более 30 вопросов. Обсуждались новые законопроекты в сфере безопасности дорожного движения, уплаты госпошлин и тема озеленения.
Институт компенсационного озеленения появится в республике в ближайшее время. Компенсационное озеленение работает так: вместо одного срубленного дерева нужно высадить два. О необходимости введения такой нормы впервые сказал Президент ПМР Вадим Красносельский. Парламентарии согласились с его мнением и в эту среду приняли во втором, окончательном чтении изменения в Лесной кодекс. Требования нового закона коснутся всей территории республики. Двукратное компенсационное озеленение будет обязательным в населенных пунктах, парках, скверах, дендрариях, ботанических садах, рощах, на бульварах и землях сельхозназначения, передает пресс-служба ВС ПМР.
Еще один пакет законопроектов касается безопасности дорожного движения.
Изменения направлены на ограничение в управлении транспортом тех, у кого есть медицинские противопоказания. Для этого предлагается ввести обмен необходимыми данными между МВД и Минздравом.
«Прекращение права на управление транспортным средством напрямую поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя. Однако механизма реализации этих норм на сегодняшний день не существует. В частности, лица, страдающие наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом по медицинским данным – у МВД этих данных нет. Сегодня у нас получается так: гражданин состоит на учете, к примеру, как наркоман, а ездить может», - отметил официальный представитель МВД ПМР в Верховном Совете Радион Чеботарь, представляя законопроект.
Сейчас речь идет, отметили в МВД, именно о тех, кто при наличии водительских прав состоит на учете у психиатра или нарколога. В остальном врачебная тайна останется неприкосновенной. Депутаты на пленарном заседании согласились, что такой законопроект необходим. В рамках подготовки ко второму чтению все замечания парламентариев будут учтены, отметил представитель МВД и председатель профильного комитета.
Также парламентарии рассмотрели изменения в Закон «О государственной пошлине». При подготовке ко второму чтению профильный комитет внес ряд поправок в первоначальный законопроект. Депутаты приняли изменения в закон по предложению Правительства. Теперь для ряда регистрационных действий будет применяться повышающий коэффициент к размеру госпошлины, то есть плата увеличится.
Так, для уплаты налогового сбора по судебным делам, которые рассматривают Конституционный, Арбитражный суд и суды общей юрисдикции, а также для регистрации гражданских воздушных судов будет применяться коэффициент 1,3. Также приняты нормы о незначительном увеличении госпошлины за регистрационные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (от 1 до 5 расчетных уровней минимальной заработной платы). Незначительное увеличение размера государственной пошлины предполагается и для граждан ПМР за восстановление испорченных либо утраченных документов (с 5 до 10 РУ МЗП). Новые нормы начнут действовать с 1 января 2023 года.