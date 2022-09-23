Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Румыния грубо нарушила устав и конвенцию Международного союза электросвязи (МСЭ), когда аннулировала визы российским участникам Полномочной конференции МСЭ. Заявление опубликовано на сайте министерства.
22 сентября посольство Румынии в Москве аннулировало уже выданные визы 14 членам российской делегации накануне их вылета в Бухарест для участия в мероприятии, запланированном на 26 сентября – 14 октября, указав основанием «угрозу национальной безопасности», передает gazeta.ru.
Захарова подчеркнула, что Румыния таким решением показала свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций. В ходе съезда состоится избрание руководства союза, в частности предстоит сделать выбор между Россией и США на должность Генерального секретаря МСЭ.
«Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона, который продвигает директора бюро развития МСЭ Д. Богдан-Мартин», — отметила представитель МИД.
По ее словам, Бухарест обслуживает интересы Вашингтона, нацеленного на продвижение западных установок в МСЭ в ущерб пользователям всего остального мира.
Представляем полный текст комментария официального представителя МИД России в связи с запретом румынских властей на въезд членов российской делегации для участия в Полномочной конференции Международного союза электросвязи
"22 сентября Посольство Румынии в Москве аннулировало уже выданные визы четырнадцати членам российской делегации накануне их вылета в Бухарест для участия в Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), запланированной на 26 сентября – 14 октября с.г. Основание – «угроза национальной безопасности».
Румыния грубо нарушила Устав и Конвенцию МСЭ, соглашение о проведении Полномочной конференции. Показала свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций, в ходе которого состоится избрание руководства Союза. Государствам-членам, в частности, предстоит сделать выбор между двумя кандидатами – от России и США – на должность Генерального секретаря МСЭ.
Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству. Выполняет политический заказ Вашингтона, который продвигает Директора бюро развития МСЭ Д.Богдан-Мартин. Американка и так известна беззастенчивым использованием административного ресурса для продвижения своей кандидатуры. Теперь явно подключила рычаги администрации Дж.Байдена, который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы.
Ни для кого не секрет, что власти США уже давно злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН, манипулируя выдачей въездных виз официальным российским представителям, тем самым открыто демонстрируя пренебрежение к международно-правовым актам, в том числе к Соглашению 1947 г. о размещении штаб-квартиры ООН на американской территории, согласно которому они обязаны обеспечить беспрепятственные условия для деятельности аккредитованных при Организации иностранных дипмиссий. Теперь к этой порочной практике Вашингтон пытается привлечь и другие страны, не стесняясь использовать в своих интересах румынского союзника.
Целью же такой нечестной конкуренции является стремление помешать избранию российского кандидата Р.Р.Исмаилова, программа которого направлена на демократическое решение проблем технологического развития с упором на преодоление «цифрового разрыва» между Западом и остальным миром. Налицо мелочность таких усилий – ведь наши делегаты, лишенные права въезда, отвечали за организацию предвыборных мероприятий в поддержку Р.Р.Исмаилова.
Нацеленность действий Вашингтона и обслуживающего его интересы Бухареста не вызывает сомнений – обеспечить условия для победы американского кандидата, которая будет проталкивать западные установки в МСЭ в ущерб пользователям всего остального мира. Речь, прежде всего, о таких важных функциях, как регулирование использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит, принятие новых стандартов и развитие коммуникационной отрасли. В результате русофобских, продиктованных неоколониальными интересами действий США и их союзников под угрозой – обеспечение безопасной и стабильной работы практически всех современных средств связи на планете."