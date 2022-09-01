При этом накануне в пограничной полиции молдавским журналистам сообщили, что поток въезжающих в Молдавию из России в эти дни снижается
Молдавское консульство в Москве продлило часы работы для оформления документов желающим покинуть Россию гражданам республики. Об этом сообщило в пятницу министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), сообщает ТАСС.
"В связи со значительным увеличением количества заявлений о выдаче проездных документов - свидетельств на возвращение ("белый паспорт") в консульском отделе Посольства Республики Молдова в Российской Федерации, МИДЕИ продлило часы работы в выходные дни", - говорится в сообщении пресс-службы.
Получить данные о количестве обращений в молдавское консульство к этому часу корреспонденту ТАСС не удалось. При этом накануне в пограничной полиции молдавским журналистам сообщили, что поток въезжающих в Молдавию из России в эти дни снижается.