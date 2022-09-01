Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о решении, принятом 19 сентября 2022 года Специальной комиссией при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.
Возможность вывоза из Приднестровья без ограничений до особого решения Специальной комиссии установлена для следующих категорий товаров:
- код ТН ВЭД 0704 — капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные;
- код ТН ВЭД 0705 – салат латук и цикорий, свежие или охлажденные;
- код ТН ВЭД 0707 00 – огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные;
- код ТН ВЭД 0709 20 000 – спаржа;
- код ТН ВЭД 0709 30 000 – баклажаны (бадриджаны);
- код ТН ВЭД 0709 40 000 – сельдерей, кроме сельдерея корневого;
ГТК напоминает юридическим лицам о том, что таможенное оформление продовольственных товаров, указанных в пункте 2 Указа Президента ПМР от 30 марта 2022 года № 113 «О запрете вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров», производится исключительно при наличии решения Специальной комиссии о возможности их вывоза из ПМР и документов, подтверждающих оплату товара в соответствии с внешнеэкономическим договором.