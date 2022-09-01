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Санду огласит в понедельник решения Высшего совета безопасности
Президентура РМ сообщает, что президент Республики Молдова Майя Санду проведет в понедельник, 26 сентября, брифинг для прессы по решениям Высшего совета безопасности, которые приняты сегодня.
Брифинг состоится в 10:00 в Президентуре, передает deschide.md
Сегодня Майя Санду созывала заседание Высшего совета безопасности Молдовы. На заседании обсуждалась тема региональной безопасности в контексте военных событий в Украине.
- Сегодня, 21:51
- DTV
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