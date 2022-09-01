Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе в России. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит в уголовное законодательство такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время».
Данный документ опубликован 24 сентября на официальном правительственном интернет-портале правовой информации. Напомним, что данный законодательный акт был принят Госдумой 20 сентября и одобрен Советом Федерации 21 сентября.
В соответствии с новыми изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве за добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ) грозит от 3 до 10 лет тюрьмы (если нет признаков госизмены), а мародерство (ст. 356.1 УК РФ) будет караться сроком до 15 лет тюрьмы.
Также ужесточается наказание за самовольное оставление части во время мобилизации и военного положения (ст. 337 УК РФ).
В случае самоволки от 2 до 10 суток теперь можно получить до 5 лет лишения свободы, на срок от 10 дней до месяца — до 7 лет лишения свободы, на срок более месяца — от 5 до 10 лет тюремного заключения.
Также, Путин подписал указ об отсрочке для студентов от мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, которые учатся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования. Таким образом, частичная мобилизация не затронет тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.
Указ вступил в силу со дня его подписания. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Ранее главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале о расширении перечня лиц, которые не будут подлежать частичной мобилизации.
По ее словам, он касается студентов-очников, и очно-заочных, а также среднее профессиональное образование.
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.
Призыву подлежат граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация затронет около 1% от общего мобилизационного ресурса России, а в зону боевых действий будут отправлены 300 тыс. резервистов.