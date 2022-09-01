Все больше и больше граждан Республики Молдова в России отчаянно пытаются попасть домой, однако у них не так много возможностей.
Люди могут воспользоваться либо самолетом, либо автобусом. В обоих случаях им должно очень повезти, чтобы получить свободное место. И МИДЕИ также сообщает о значительном увеличении запросов на заполнение проездных документов из Российской Федерации, сообщает tvrmoldova.md
Только одна авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Кишинев с пересадкой в Ереване (Армения). Билет сейчас стоит 6000 евро.
"Ближайший рейс Москва-Ереван-Кишинев 26 сентября. Он будет в 4 утра. Стоимость билета 6000 евро. Есть свободные места в самом дороге классе «Advantage». Если пункт назначения Ереван, а не Кишинев, то цена другая, т.е. дешевле. Осталось практически 5 мест. Из-за войны поток пассажиров очень большой, в день у нас несколько рейсов, но билеты все равно раскупаются очень быстро», - отметила представительница авиакомпании.
Есть еще один вариант прилететь в Молдову самолетом. Это рейс Стамбул-Кишинев. Билет стоит 270 евро, втрое дороже, чем несколько дней назад, до объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации.
"Завтра есть рейс на Air Moldova, но там остались только 2 места. Вылет в 16:20, билет на одну персону стоит 270 евро. Без багажа, только ручная кладь", - отметила представитель авиакомпании.
Третий вариант добраться до дома для граждан Молдовы —это автобус. Рейсы из Москвы идут четыре раза в неделю. И билеты также пользуются большим спросом.
"Стоимость билета 200 евро. Через Европу. За два с половиной дня можно доехать из Москвы до Кишинева. Из Москвы нужно бронировать заранее, потому что там все больше людей хотят ехать, и автобусы уже забиты", - отметил представитель автотранспортной компании.
А данные МИДЕИ показывают, что количество запросов от граждан Республики Молдова, находящихся в России, на получение проездных документов, без которых они не могут вернуться домой, значительно возросло.
«В связи со значительным увеличением количества обращений по заполнению проездных документов в консульский отдел Посольства Республики Молдова в Российской Федерации, МИДЕИ распорядился о продлении своего графика работы в выходные дни. Власти также изучают возможность перераспределения дипломатических кадров для консульской деятельности в случае сохранения повышенного спроса со стороны граждан нашей страны», - сказал пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ.