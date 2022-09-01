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Пентагон не счел запуск баллистической ракеты в КНДР угрозой для США

Пентагон не счел запуск баллистической ракеты в КНДР угрозой для США

Власти КНДР в воскресенье осуществили пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного [Японского] моря», — приводит Yonhap сообщение южнокорейских военных.​​​​​​

В настоящее время проводится анализ дальности, высоты и скорости полета ракеты, указали в КНШ.

По сведениям телеканала NHK, которые приводит агентство Reuters, северокорейская ракета, вероятно, упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам. Об этом сказано в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США от 24 сентября.

«Мы знаем о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и союзников», — говорится в заявлении.
При этом в заявлении отмечается, что ракетный пуск свидетельствует о дестабилизирующих мотивах военной программы Пхеньяна по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Эту программу американская сторона называет «противоправной».

Ранее в этот день агентство Yonhap сообщило о запуске неустановленной баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. За день до этого военные из Южной Кореи сообщали, что обнаружили активность в Северной Корее, которая предполагает готовность страны запустить баллистическую ракету подводного базирования.

8 сентября Северная Корея приняла закон, провозгласившим страну ответственным ядерным государством. Согласно документу, КНДР получает право нанести превентивный ядерный удар противнику в случае угрозы нападения.

Ранее, в августе, постоянное представительство КНДР при ООН заявило, что Северная Корея имеет право обладать ядерным оружием на основаниях самообороны после выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Пхеньян объявил о выходе из Договора в 1993 году. Окончательно государство вышло из него в январе 2003 года. В сентябре 2017 года КНДР сообщила об успешном взрыве водородного заряда, а позже заявила о завершении разработки атомного оружия, провозгласив себя ядерной державой.

Япония приготовилась к «непредвиденным ситуациям» после ракетного пуска КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отдал соответствующим министерствам и ведомствам распоряжение готовиться к непредвиденным ситуациям после ракетного пуска, осуществленного в воскресенье КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что глава японского правительства после ракетного запуска КНДР отдал соответствующим ведомствам три основных приказа — обеспечить безопасность судоходства и гражданской авиации в регионе, предоставлять местному населению оперативную и достоверную информацию о развитии ситуации, а также вести подготовку к возможным дальнейшим непредвиденным ситуациям. При канцелярии премьер-министра страны начал работу кризисный штаб по сбору и анализу оперативной информации.

По данным береговой охраны Японии, информации об ущербе для японских судов в регионе в результате ракетного пуска КНДР не поступало.


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