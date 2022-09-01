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В западной части Тихого океана сформировался супертайфун "Нору"

В западной части Тихого океана сформировался супертайфун "Нору"

В Тихом океане сформировался новый супертайфун. Он получил название “Нору”. сила ветра в его эпицентре сейчас составляет 58 км/ч. Таковы данные метеорологической обсерватории Гонконга.

Стихия надвигается на Филиппины. Эпицентр сейчас всего в 260 км от Манилы. Скорость движения гигантского вихря - 6 м/с. Он смещается в северо-западном направлении и в ближайшие сутки ударит по крупнейшему филиппинскому острову Лусон.

Далее эксперты прогнозируют, что тайфун отправится в Южно-Китайское море и сместится к берегам Вьетнама. На всем пути его следования будут сильные грозы, гигантские волны. Судам предписано уйти с его пути.

“Нору” уже 16-й тайфун в Азии в этом сезоне. Название его взято из корейского языка и в переводе обозначает “косуля”.
  • Сегодня, 12:21
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