Российский художник Дмитрий Грозов, получивший известность благодаря стилизации под аниме кадров из классики отечественного кинематографа, в новой серии иллюстраций стилизовал под жанр японской мультипликации сцены из фильмов "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Любовь и голуби". Об этом ТАСС рассказали в воскресенье в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".
"Дмитрий Грозов, который известен под псевдонимом Ahriman, переосмысливает сцены из популярных фильмов в стиле японской мультипликации. На группу в социальной сети "ВКонтакте", где художник выкладывает новые работы, подписано более 70 тыс. человек. Специально для телеканалов "Мосфильм. Золотая коллекция" и FAN художник изобразил в аниме-стиле самые культовые сцены из популярных советских фильмов - "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Любовь и голуби", - сообщили представители телеканала.
В новую серию, в частности, вошли сцены из "Кавказской пленницы". В одной из них герой Фрунзика Мкртчяна Джабраил объясняет Балбесу в исполнении Юрия Никулина, что такое волюнтаризм и просит "не выражаться" в его доме. Второй иллюстрацией из комедии Леонида Гайдая стала сцена, когда Трус и Балбес засыпают под действием снотворного рядом со связанной Ниной - героиней Натальи Варлей.
Из "Служебного романа" художник выбрал сцену финальной ссоры героев Калугиной и Новосельцева в исполнении Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова. Из "Иронии судьбы" Грозов перерисовал момент фильма, в котором Ипполит в пальто и шапке стоит под душем. "Изначально на роль Ипполита был утвержден Олег Басилашвили, но он не смог принять участие в картине по семейным обстоятельствам. Тогда пригласили Юрия Яковлева. И именно ему мы обязаны культовой фразой "Тепленькая пошла", которой не было в сценарии. Это импровизация актера, когда вместо холодной воды из душа действительно полилась теплая", - отметили в пресс-службе телеканала. Еще одна иллюстрация, посвященная "Иронии судьбы, или С легким паром", затрагивает эпизод, в котором герой Георгия Буркова Миша уверяет друзей, что никогда не пьянеет.
"Инфаркт микарда" Из фильма "Любовь и голуби" художник остановил свой выбор на персонаже дяде Мите в сцене с "инфарктом микарда", когда он придумывает смерть жены, чтобы получить стакан самогона. Вторая иллюстрация посвящена раскрытию обмана в предыдущей, Грозов изобразил Леньку в исполнении Игоря Ляха и его фразу "Беги, дядь Мить".
"На момент съемок Сергею Юрскому, исполнителю роли дяди Мити, было 49 лет, поэтому актера приходилось гримировать по два часа, чтобы состарить его на 20 лет. Когда один раз между съемками актеры пошли пообедать, швейцар отказывался пропускать Юрского в ресторан, думая, что это настоящий алкоголик. Не поверил он даже режиссеру картины Владимиру Меньшову. Впоследствии сцены с алкоголем даже хотели вырезать из картины, помогло только то, что фильм очень понравился Леониду Брежневу", - рассказали в пресс-службе "Мосфильм. Золотая коллекция".