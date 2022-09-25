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Фадеев предложил увеличить призывной возраст получивших российский паспорт мигрантов

Фадеев предложил увеличить призывной возраст получивших российский паспорт мигрантов

Председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста до 45 или 50 лет трудовых мигрантов и других граждан, который прибыли в Россию и получили российский паспорт.

Как говорится в опубликованном в телеграм-канале СПЧ заявлении Фадеева, по Конституции России защита Отечества является долго и обязанностью гражданина РФ. Он подчеркнул, что закон не делает различий между тем, кто получил гражданство по праву рождения, и теми, кто был натурализован.

Фадеев добавил, что в то же время согласно действующему законодательству, если мигранты старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.

В ближайшее время в СПЧ намерены провести консультации по этому вопросу с Госдумой и Минобороны России.
mk.ru
  • Сегодня, 13:19
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