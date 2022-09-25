Председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста до 45 или 50 лет трудовых мигрантов и других граждан, который прибыли в Россию и получили российский паспорт.
Как говорится в опубликованном в телеграм-канале СПЧ заявлении Фадеева, по Конституции России защита Отечества является долго и обязанностью гражданина РФ. Он подчеркнул, что закон не делает различий между тем, кто получил гражданство по праву рождения, и теми, кто был натурализован.
Фадеев добавил, что в то же время согласно действующему законодательству, если мигранты старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.
В ближайшее время в СПЧ намерены провести консультации по этому вопросу с Госдумой и Минобороны России. mk.ru