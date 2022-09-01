Внеочередные парламентские выборы в Италии завершаются победой правоцентристской коалиции, которая получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства, свидетельствуют официальные данные МВД страны.
Подсчитано абсолютное большинство бюллетеней: более 80 процентов, поданных на выборах в сенат и свыше 70 процентов — в палату депутатов. Эти данные позволяют с уверенностью сказать, что коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные" заполучила более 44 процентов голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (более 26 процентов).
По мнению местных наблюдателей, подсчет оставшихся бюллетеней не может изменить ситуацию.
Комментируя итоги выборов, Мелони заявила, что итальянцы "дали четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии". "Италия выбрала нас, и мы ее не предадим", — сказала политик.
Итоги выборов говорят не только о крупной победе партии Мелони, которая на выборах 2018 года смогла получить всего четыре процента, но и о падении популярности ее союзников. Партия "Лига" Маттео Сальвини заработала 8,9 процента голосов, а "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони — около восьми процентов. Обе эти партии значительно потеряли в популярности в сравнении с предыдущим голосованием.
Главным проигравшим на выборах можно считать левоцентристскую коалицию партий, средний показатель которой для обеих палат составил около 26,7 процентов. Ее главная движущая сила, Демократическая партия, также потеряла поддержку избирателей, не заработав и 20 процентов голосов. Ее представители уже заявили об уходе в оппозицию в следующей легислатуре.
Другой оппозиционной силой обещает стать "Движение 5 звезд", предпочтение которому отдали почти 15 процентов избирателей. Ее лидер Джузеппе Конте особенно подчеркнул, что предвыборную кампанию "пятизвездочные" начали с более низких позиций. В то же время "Движение", которое за 4,5 года перенесло несколько расколов, в марте 2018-го оказалось самой популярной силой страны с поддержкой в 32 процентов голосов.
Итоговая явка на выборах побила антирекорд, составив 63,95 процента, что на девять процентов меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.
В Европарламенте предупредили о возможной «катастрофе» из-за нового премьера Италии
Заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Катарина Барли в беседе с немецкой газетой Welt выразила беспокойство в связи с лидированием на выборах в Италии правоцентристской коалиции.
По ее мнению, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, которой прочат пост итальянского премьера, на новой должности будет брать пример с бывшего президента США Дональда Трампа и действующего премьера Венгрии Виктора Орбана.
В свою очередь, депутат Европарламента Томас Вайц заявил, что Европейский союз может функционировать только сплоченно, а Мелони в этом смысле «может стать катастрофой для Европы». Парламентарий, которого цитирует издание, считает, что основы и общие ценности Евросоюза окажутся под угрозой, если Италией, которая является третьей по величине экономикой ЕС, будет управлять коалиции постфашистов и ультраправых партий.
Ранее глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, комментируя предварительные итоги воскресных выборов в Италии, заявил, что итальянские избиратели преподали урок Евросоюзу, решившему диктовать им, как голосовать на парламентских выборах.
До этого сообщалось, что правоцентристская коалиция, которая включает партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», лидирует на выборах в итальянский парламент, набирая от 41 до 45% голосов. Внутри коалиции лидирует партия Джорджи Мелони «Братья Италии».