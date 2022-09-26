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Кремль назвал терактом стрельбу в ижевской школе

Кремль назвал терактом стрельбу в ижевской школе

Утром в понедельник, 26 сентября, неизвестный человек устроил стрельбу в школе № 88 Ижевска на Пушкинской улице. По свидетельству очевидцев, одетый в черное мужчина зашел в класс и открыл стрельбу по детям, сообщает eadaily.com

В учебном заведении началась паника, некоторые школьники стали выпрыгивать из окон. Как сообщили в МВД по Удмуртской Республике, к моменту прибытия экстренных служб злоумышленник не покинул место преступления и продолжал отстреливаться от полиции.

Как сообщили журналистам в Следственном комитете России (СКР) известно о тринадцати жертвах нападения — погибли 9 детей и 4 взрослых, среди которых двое учителей и двое охранников, 23 человека ранены.

Известно, что нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы, Артем Казанцев 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет.

«Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в“, „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ», — говорится в сообщении СК в Telegram.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина криминалисты Главного управления ведомства выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления.

Кремль назвал терактом стрельбу в ижевской школе

После стрельбы в ижевской школе, которую в Кремле считают терактом, Путин созвонился с главой Удмуртии, вице-премьером Голиковой и главами Минздрава и Минпросвещения. В регион направлены самолеты МЧС, нейрохирурги и психологи.

Стрельбу в ижевской школе № 88, в результате которой погибли 13 человек, предположительно, устроил неонацист, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Трагические новости из Ижевска. Президент [Владимир] Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт. Он совершен лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, в связи с нападением Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Даны все необходимые поручения. Отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей и психологами, нейрохирургами и другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — сообщил пресс-секретарь.

Глава Удмуртии заявил, что напавший на школу в Ижевске стоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает РБК

В момент нападения на мужчине были толстовка со свастикой и балаклава.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

РБК
  • Сегодня, 15:23
  • DTV
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