На обеих нитках "Северного потока" произошло падение давления, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
"Диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании, сообщает РИА Новости.
26 сентября, аварии произошли на двух «Северных потоках». Днем давление упало в одной из ниток «Северного потока-2», так и не введенного в эксплуатацию. Как сообщалось, предположительно инцидент произошел близ датского острова Борнхольм (трубопровод проложен юго-восточнее острова за пределами территориальных вод в исключительной экономической зоне Дании), где участок трубы на глубине около 100 м укладывало российское судно «Фортуна». Оператор Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на нитке А "Северного потока — 2", она была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Идет расследование.
Дания обнаружила утечки газа на маршруте «Северного потока», сообщает kommersant.ru
Утечки газа найдены северо-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Местоположение соответствует трассе газопровода «Северный поток». Вокруг зоны утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства, передает «Интерфакс» со ссылкой на Морское управление Дании.
Поставки газа по "Северному потоку", также одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.