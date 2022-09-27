ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области могут войти в Крымский федеральный округ наряду с самим полуостровом после референдумов о присоединении к России, сообщили источники «Ведомостей». По информации газеты, новым полпредом президента может стать бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сам Дмитрий Рогозин не ответили запросы о комментариях, пишет kommersant.ru
Источники «Ведомостей» утверждают, что решение по назначению господина Рогозина будет принято в ближайшее время и «оно с большой вероятностью будет положительным». Один из собеседников объяснил, что создание нового федерального округа связано с «непростой ситуацией», а управлять ими должен «политический тяжеловес». Источник в «Роскосмосе» сказал газете, что экс-глава госкорпорации «желал бы этого назначения». По данным «Ведомостей», пока нет намерений давать новому полпреду полномочия на уровне правительства, например, по совмещению должностей в Кремле и кабмине. Один из источников напомнил, что восстановление территорий курирует вице-премьер Марат Хуснуллин.
58-летний Дмитрий Рогозин работал вице-премьером в 2011–2018 годах. Он возглавлял «Роскосмос» до 15 июля 2022 года. Господин Песков после увольнения господина Рогозина отмечал, что у него «будет новая работа».
Пятидневные референдумы о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР и подконтрольных российским военным частях Херсонской и Запорожской областях завершатся сегодня, 27 сентября. Все они уже признаны состоявшимися.