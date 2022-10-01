Испанская пресса написала, что на предстоящую игру "Шериф" предоставил своему оппоненту 611 билетов по 25 евро для их последующей продажи фанатам "бело-голубых", передает moldfootball.com
Тем не менее, болельщики "Реала" зарезервировали всего 17 билетов, а выкуплено в итоге было и того меньше - 12 билетов.
Таким образом, официально лишь дюжина фанатов "Реал Сосьедада" решила отправиться из Испании в Молдову на матч с "Шерифом".
6 октября, на стадионе "Зимбру" тираспольский "Шериф" примет испанский "Реал Сосьедад" в рамках группового этапа Лиги Европы.
В UEFA решили доверить эту встречу бригаде арбитров из Австрии, которую возглавит уже знакомый судья Харальд Лехнер. Ранее он судил выездной матч "Шерифа" против "Марибора" в квалификации Лиги Чемпионов (0:0) и встречу с азербайджанским "Карабахом" в августе 2018 года (1:0).
Помогать центральному судье будут Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. В качестве четвертого судьи выступит Маркус Хаметер.
Судьи VAR-системы - Кристиан-Петру Чокирка и Алан Кияс.