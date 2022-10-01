Dnestr.TV

 
0

Всего 12 испанских болельщиков прилетят в Кишинев поболеть за "Реал Сосьедад"

Всего 12 испанских болельщиков прилетят в Кишинев поболеть за "Реал Сосьедад"

Испанская пресса написала, что на предстоящую игру "Шериф" предоставил своему оппоненту 611 билетов по 25 евро для их последующей продажи фанатам "бело-голубых", передает moldfootball.com

Тем не менее, болельщики "Реала" зарезервировали всего 17 билетов, а выкуплено в итоге было и того меньше - 12 билетов.

Таким образом, официально лишь дюжина фанатов "Реал Сосьедада" решила отправиться из Испании в Молдову на матч с "Шерифом".

6 октября, на стадионе "Зимбру" тираспольский "Шериф" примет испанский "Реал Сосьедад" в рамках группового этапа Лиги Европы.

В UEFA решили доверить эту встречу бригаде арбитров из Австрии, которую возглавит уже знакомый судья Харальд Лехнер. Ранее он судил выездной матч "Шерифа" против "Марибора" в квалификации Лиги Чемпионов (0:0) и встречу с азербайджанским "Карабахом" в августе 2018 года (1:0).

Помогать центральному судье будут Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. В качестве четвертого судьи выступит Маркус Хаметер.

Судьи VAR-системы - Кристиан-Петру Чокирка и Алан Кияс.
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
  • Просмотров: 54
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • Молдавский кинематограф снял комедию о трагедии 1992 го ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Семён Коган: "Творчество - это тяжёлая и непрекращающа ...
  • В день города в Тирасполе запустят новый 23-й маршрут
  • Кишинев требует от Тирасполя убрать посты в Зоне безопа ...
  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • Молдавский кинематограф снял комедию о трагедии 1992 го ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна