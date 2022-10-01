Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Сегодня, Вашему вниманию представлены несколько еврейских юмористических рассказов. В представленных произведениях, писатель расскажет Вам, что такое настоящее еврейское счастье, что значит быть евреем и представит Вам немного грустной мелодии..
Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Заходите и подписывайтесь на канал писателя, знакомьтесь с творчеством из "первых уст"
НАСТОЯЩЕЕ ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ
Нет повести печальнее на свете, Чем повесть о шмире пистолете! (Почти по Шекспиру)
Арончик устроился в шмиру, то есть в охрану, и получил пистолет. – Вейз мир! – запричитала мама. – Что это такое? – Пистолет! – сказал Арончик. – Из которого стреляют? – Маме было противно и страшно. – Ну! – сказал Арончик. – Вейз мир! – повторила мама. – Кого мой мальчик собирается убивать? – Ма! – сказал Арончик. – Здесь тебе не Бердичев. И оружие носят все евреи, а не только глупые. Пистолет лежал на столе: большой, железный, непредсказуемый, и кто-то должен был первым к нему прикоснуться. – А чем он стреляет? – спросил сын Шмулик. – Пулями, наверно, – сказал Арончик. – А где эти пули? – Не знаю, – сказал Арончик. – Может, внутри? – Давай проверим, – распоясался Шмулик и подскочил к столу. – Отойди, бандит! – закричала мама. – Если твой папа ненормальный, то у тебя – жизнь впереди! – Ма, успокойся, – сказал Арончик. – Пуля хоть и дура, но евреев не трогает. – И демонстративно сунул палец в дуло. – Видишь, ему там хорошо! – Кому хорошо, шлымозыл? – шумела мама. – Теперь ты будешь все время так ходить? – Папа, а можно пистолет потрогать? – канючил Шмулик. – Я тоже хочу стать героем! – И, чтобы это свершилось скорее, неожиданно нажал на курок... Дедушка среагировал мгновенно. Сказалась верховая езда буденовского орла... Потом его ставили на ноги всей семьей. Бабушка упала в обморок. И хотя выстрел почему-то не прозвучал, жена Соня серьезно возмутилась: – Зачем ты взял эту дуру, паразит? – А ты не знаешь? – сказал Арончик и закричал на сына. – Ты соображаешь, что делаешь? У тебя, между прочим, одна бабушка и один прадедушка, а мы еще машканту не выплатили и с долгами не рассчитались. Шмулик не соображал. Такова, наверно, участь всех героев. – А если ты получишь пулю в живот? – спросила Соня. – Лозэхуп, – сказал Арончик. – Пистолет устроен так, что стреляет вперед, а не назад. – И знаешь, как? – оживился дедушка. – Объясни, – сказал Арончик. – Ты же – Ворошиловский стрелок! Дедушка обиделся и начал делать искусственное дыхание маме. – Хочешь бороться за счастье? – спросил Шмулик. – Хочу! – сказал Арончик. – Вот оно, настоящее еврейское счастье. – И с опаской взял пистолет. – И все-таки ты не знаешь, как из него стрелять, – не унималась Соня. – Читал когда-то, – сказал Арончик. – Вытягиваешь руку, закрываешь глаза, целишься куда-нибудь специально, нажимаешь на курок...и... – Мишигинер! – закричала мама, к которой вернулось второе дыхание. – Брось сейчас же, пока я живая. Ты же еврей, а не бандит! – Я пойду за тебя умирать, – заявил дедушка. – Все равно мне лет двадцать осталось, не больше. И потянулся за оружием... Но Арончик его отогнал. И нацепил пистолет на ремень. – Я этого не выдержу! – закричала мама. – Лучше я умру своей смертью... – Ма! Ша! – сказал Арончик. – Тебе спешить некуда. – Сними с ремня пистолет, – потребовала Соня. – Его в автобусе украдут, лучше сунь его в штаны. – Зачем? – сказал Арончик. – Чтобы все видели, что у тебя там хоть что-то есть. Арончик всунул. Получилось-таки внушительно. Арончик даже почувствовал себя мужчиной. – Смотри мне! – предупредила Соня. И в этом возгласе Арончик ощутил всю ответственность, на которую был способен. – Посмотрю, – сказал Арончик и поглубже сунул пистолет... Так... На всякий случай...
ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ
Из небольшой синагоги средней полосы России доносилась грустная мелодия. Евреи отмечали праздник Рош-Ха-Шана. В уютном домике, принадлежавшем некогда частному лицу, собралось десять пожилых людей. Одеты они были по-разному, кто в костюме, кто в куртке, кто в рубашке. Однако всех их объединяла вера в Бога и разнообразные головные уборы – необходимый атрибут верующего иудея.
Кантор, набросив на плечи белый талос с черными полосками по краям, нараспев читал махзор. Остальные вторили ему, то поднимаясь со стульев, то опускаясь на них. В какие-то моменты голос кантора взлетал вверх к тусклой лампочке под низким потолком, и тогда остальные подхватывали:
– А..а..а..а.
Заканчивался 5753 год от Сотворения Мира, и все евреи сказали: – Умейн!
Кантор произнес кидуш над стаканом красного вина и выпил. Евреи последовали его примеру. В темном небе средней полосы России появились первые звезды! Кантор перевернул страницу махзора и продолжил молитву. После первого стакана голос его окреп и стал более благозвучен. Так повторилось несколько раз. На четвертом стакане стихи из молитвенника зазвучали радостней. Хаим Портной, у которого трое дочерей были на выданье, захмелел немного и потому, когда все бубнили:
– Б..б...б... Он еще продолжал тянуть: – А..а...а... Шлойма – ветеран, тот самый, который пострадал в битве при Цусиме, почему-то опрокинулся набок, закатил глаза и не вставал. Он даже пропустил пятый стакан, налитый из запасов, припрятанных для праздника Симхат Торы. Но этого уже никто не заметил. Шестой стакан вина окончательно расстроил дружный хор. Теперь уже каждый тянул, как хотел:
– А..а..а... – О..о..о... – У..у..у... И эти завывания изредка прерывались сакраментальным:
– Б..б..б... А почетный житель города - товарищ Сикорский, вышел вдруг в центр комнаты, сдвинул в угол стулья и, напевая «семь-сорок», начал притоптывать своим протезом. Евреи дружно захлопали, а Хаим Портной гикнул и пустился вприсядку. Это он делал также удачно, как и пел. Вскоре синагога напоминала Дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии им. Александрова. Евреи ходили по кругу, обняв друг друга за шеи, и очень громко кричали:
– Айн, цвей, дрей... казачок! В небе средней полосы России ехидно улыбался тоненький серп луны. Наступил 5754 год от Сотворения Мира. Евреи сказали:
– Умейн! Внезапно послышался дикий свист, шум разбитого стекла, и в синагогу влетел огромный булыжник. – Здесь они, жиды! Бей их, гадов, – раздался сиплый голос. В синагогу ввалились местные «патриоты». Евреи даже не успели испугаться, так как с позором бежали, унося опрокинутого Шлойму – ветерана и протез товарища Сикорского. Вначале «патриоты» решили разгромить Дом Божий. Один из них даже замахнулся ломиком на раскрытый махзор, но, почуяв вино, опустил грозное оружие и стал искать, откуда пахнет.
Пахло со всех сторон. Поэтому вино обнаружили сразу. Остальное было делом привычки. Когда все выпили, стали искать еще. Нашли. Допили. И желание крушить покинуло «патриотов». Они сидели на перевернутых столиках и стульях, вокруг лежали раскрытые книги с непонятными письменами, а в окно заглядывал все тот же тоненький улыбчивый серп луны. Один из патриотов затянул:
– А..а..а... Остальные подхватили:
– О..о..о. И было в этой песне без слов что-то тягучее, восточное, грустное. По средней полосе России шел 5754 год от Сотворения Мира.
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЕВРЕЕМ?
Меня никогда не спрашивали, что значит быть евреем? Хотя постоянно, на каждом шагу, об этом напоминали! Но однажды я спросил самого себя: что же всё-таки это означает, если человек произошёл от обезьяны, а после случилось нечто такое, что еврея всё время пытаются превратить в обезьяну, несмотря на то, что уже установлено: обезьян надо любить!?
И тогда я дошёл до ручки! Ручек было две: правой я писал, левой зачёркивал, ибо следовало написать так, чтобы не обидеть не евреев тем, что евреев обижает! Всё-таки жив ещё интернационал! То ли четвёртый, то ли на четверть, и антисемиты с арабами мечтают сделать евреев настоящими американскими друзьями, чтобы отобрать у них Аляску!
После долгих и противоречивых сомнений я вывел наконец на чистую воду то, что старались замутить, если не получалось замочить, то есть нарисовал словесный портрет такого еврея, которого никто не желал видеть в упор, когда он упирается! Особенно, если упор начинался с правого плеча и доходил до прорези глаза, но не обеспечивал упорствующему алиби!
Конечно, ещё до чистой воды я вынужден дважды извиниться. Перед неевреями, за то, что про них ничего не написал! И перед евреями, за то, что всё-таки написать удалось!
Естественно, я пытался выглядеть объективным, насколько позволяло Время, Перспектива и тяжелое наследие аборигенов, то есть и в реальной непростой ситуации я хотел остаться евреем, чтобы не остаться с носом! И потому я пишу в надежде, что меня никто не поймет или хотя бы с написанным не согласится, чтобы ещё хуже не было, когда уже лучше быть не может!
Итак! Что же значит быть евреем, когда не быть евреем – ещё ничего не значит?
Быть евреем означает:
Отвечать за других евреев, когда они не молчат. * * * За ним нужен глаз да глаз! Против него – глаз в прорези прицела! * * * Нигде не выступать, сознавая, что трудно попасть! Но ещё труднее выступать, сознавая, что легко попасться! * * * «Доставать» тех, кто еврея пытается «опустить»! * * * Витать в облаках и строить воздушные замки, находясь на «дне» жизни в безвоздушном пространстве! * * * Дышать полной грудью, но так, чтобы никто не видел и не подумал, что у него легкие связи! * * * Быть всегда начеку, но чека должна быть обесточена! * * * Эмигрировать не только туда, где принимают, но и закусывают! * * * Пережить свою страну, ОВИР, таможню, эмиграцию и чужую зависть! * * * До эмиграции считаться атеистом! За Бугром познакомиться с Торой, изучать свое прошлое, поверив, что есть-таки Бог на Земле, и, выпив за его здоровье, закусить вкусным шматом сала! * * * Уважать старость…в первую очередь свою! * * * Помнить про себя не только хорошее, но и хорошо! * * * Идти к намеченной цели и…дойти! * * * Брать себя в руки, несмотря ни на что, даже на то, что руки берут!
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЕВРЕЕМ?
Даже если жить на одну зарплату, на другую – не переживать! * * * Иметь умную голову! Но не знать, что с ней делать властям! * * * Стремиться стать в своей стране равноправным членом общества, постоянно игнорируя его члены! * * * Никогда не доказывать, что ты лучше, чтобы тебе не доказали, что хуже быть не может! * * * Быть всегда первым! Даже, если в очереди последний, утешая себя тем, что не с той стороны считают! * * * Учиться, как завещал великий Ленин, но тому, что из его завещания вышло! * * * Лечиться! Лечиться! И ещё раз лечить! * * * Всегда волноваться! За маму, за папу, за детей и зверей! За Валеру и холеру! За тёмное и сырое! За торнадо в Америке и Эльдорадо без меры! За мир между народами и за народами между миром! За светлое будущее, ясное прошлое и непредсказуемое настоящее! И на всякий случай, что бы ни случилось! * * * Уезжать по еврейской линии, а приезжать по воздушной! * * * Учиться так, чтобы, умирая, мог сказать: всё закончено! * * * Жить до 120 лет в своем уме! Если не получится, в чужой памяти! * * * Не просить у Бога наказания для врагов и благодарности для друзей! Стараться, чтоб ни тех, ни других не было! * * * В прежние времена чувствовал себя человеком второго сорта. Но времена изменились вместе с сортностью! Который был вторым, стал сортом первым! И сейчас чувствует себя эмигрантом! * * * Чувствовать ущербность тех, кто пытается внушить, что у еврея ещё с ней всё впереди! * * * Помнить о хорошем, не забывая о плохом! И так – до самого склероза! Чтобы потом напоминали! * * * У еврея всегда болит душа. За то, что было раньше! За то, что будет после! И за то, что не получилось сейчас! * * * Всегда готовиться к худшему, но никогда не подготовиться! * * * Хорошо иметь свое дело, чтоб на него не заводили никакое дело! * * * Не протягивать руку врагу, даже если он протягивает ноги! * * * Почитать тех, кого любишь, даже если написали что-то обыденное! * * * Предпочитать тех, кого любишь, тем, кого и предварительно почитать не хочется! * * * Не отдавать душу дьяволу, даже если он – душенька! * * * Соглашаться на такую работу, которая сделает из него не еврея. * * * Доверять своим властям и мучителям до тех пор, пока тебе не доверяют! * * * Постоянно искать своё место в жизни и найти его на еврейском кладбище! * * * Обязательно куда-нибудь убегать, чтобы добежать до самого себя! * * * Ждать своего часа и верить: всё равно зачастит! * * * Принимать удары судьбы, пока сам в ударе не будешь! * * * Всегда помнить: не быть евреем – ещё не наказание! А быть евреем, уже не преступление! * * * Не признаваться в своей национальности, пока еврею не докажут: все нации равняются перед аборигенами!
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЕВРЕЕМ?
Не поднимать руку на женщину, даже если она (её) попросит! * * * Не жить не с евреем, если он не хочет! Если хочет, жить за Бугром! * * * Быть евреем – значит не быть не с евреем, если другой Торы нет! * * * Никогда не повышать голос, чтобы он не сорвался, но всегда его понижать, чтобы срывался собеседник! * * * Быть первым! В крайнем случае – вторым! В крайнем случае – третьим! В крайнем случае – десятым! И так – до того случая, пока крайнего не будет! * * * Оставаться человеком, даже когда ничего другого не остается! * * * Всегда искать корень зла, даже если он не извлекается! * * * Не обращать внимания на свои рога, если не мешают жить! Если мешают, не обращать внимания на жизнь! * * * Способность жертвовать собой за правое дело, если оно – левое! * * * Если выросли рога, использовать их, как украшение или оружие для самообороны от жены! * * * Находить со всеми общий язык за исключением того случая, когда он – свинский! * * * Всегда надеяться на собственных родителей, даже если у них нет собственности! * * * Любить те места, которые приносят деньги и славу. Но до тех пор, пока не уносят жизнь! * * * Никому не отдавать своё, даже если оно, как не родное! * * * Быть всегда впереди паровоза! Но паровоз должен быть на запасном пути! * * * Всё время спешить, обгоняя время, чтобы и на кладбище явиться первым! * * * Оставаться человеком, даже если не хотят его вообще оставлять! * * * Помогать ближним, даже если после этого они окажутся недалёкими! * * * Приносить добро тем, с кем рядом, и, получив одобрение, унести назад! * * * Породниться со своей соседкой, даже если после этого она, как не своя! * * * Любить не только свой организм, но и чужой оргазм! * * * Не быть лохом, пролезая в любую дырку! * * * Не быть злопамятным, если зло – на память! * * * Любить жизнь всегда, не только по субботам! Или в другие нерабочие дни! * * * Иметь голову не только на плечах, но и руку, где надо! * * * Помнить, что жизнь прекрасна везде, не только на кладбище! * * * Уходить всегда с концами, чтобы не остаться с носом! Но если уходить и с носом, то только для того, чтобы держать его по ветру! * * * Не оставаться с носом, но и не оставлять его. Без носа лучше не будет! * * * Не спрашивать: «Быть или не быть?» – ибо ответ известен: всё равно надо ехать!
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЕВРЕЕМ?
Любить не только критику царского правительства, загнивающего капитализма и расцветающего национализма, но и недостатки своей тёщи! * * * Жить в любой системе, предпочитая систему истинных ценностей! * * * Посещать еврейские свадьбы и похороны, даже если свадьбы дорогие, а похороны ничего не стоят! * * * Тратить деньги, когда их нет. И собирать для инфляции и экспериментов властей, чтоб их не было! * * * Быть евреем – не награда! Награда – не быть с евреем! * * * Не спорить по пустякам, только по понедельникам! * * * Помнить о своей национальности всегда, не только, когда тебе плохо! * * * Пытаться устроиться на работу в любое время, не только тогда, когда требуется рабочая сила! * * * Не доказывать, что не собираешься ехать в Израиль, ибо уже всем известно: примут в любом случае! * * * Доверять собственной интуиции, но в том случае, если хуже не будет! * * * Чтобы поверить внутреннему голосу, выйти из себя и проголосовать! * * * Доверять и проверять! Доверять правительству Шри-Ланки и проверять все счета, включая просчёты! * * * Не быть лохом, если тебя хотят продырявить! * * * Биться головой о Стену…Плача! Но не биться головой о другую стену, когда исчезает смысл вообще за что-то биться! * * * Не терять Надежду, даже если потерял Веру и Любовь! * * * Любить всех женщин, не только Веру, Надежду и Любовь! * * * Быть готовым ко всему, не только к лучшему! * * * Чувствовать себя на Географической родине – изгоем, на Исторической – гоем! * * * Знать, что можно уехать за Бугор и оставаться за Вышками! * * * Чувствовать не только свой страх, но и чужую страховку! * * * Мечтать о красивой жизни, и от своей мечты не отказываться, даже когда она осуществится! * * * Жить не только красиво, но и в своей семье! * * * Хорошо знать математику: свои деньги умножать, чужие делить! * * * Быть во всём профессионалом: испытывать судьбу, не будучи испытателем! * * * Постоянно испытывать боль, выдавая её за нечто большое! * * * Искать своё место под солнцем и всегда обжигаться! * * * Не разглашать свою национальность, чтобы не думали, что тебе лучше всех! * * * Скрывать свою национальность, чтобы нас не вскрывали! * * * Почитать своих предков – Адама и Еву, от которых произошли евреи! Остальные произошли от своих родителей!
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЕВРЕЕМ?
Побеждать страх, чтобы не думали, что мы не боимся! * * * Повышать свои знания, пока не получишь заслуженной награды! Если получил, повышать свои награды! * * * Быть всегда впереди: легче уйти от преследователей! * * * Быть на виду, даже если вида нет! * * * Работать лучше других, чтобы не думали: лучше не надо! * * * Не терять Надежду, даже если потерял свою Наденьку! * * * Быть себе на уме, даже если не для себя и не для ума! * * * Уступать место женщине в городском транспорте, если это место водителя! * * * Оставаться самим собой, когда выходишь из себя! * * * Всегда находить правильные решения, даже если неправильные условия! * * * Любить всех людей, не только тех, которые тебе должны! * * * Есть 4-5 раз в день. Три раза, как принято, остальное – как принять! * * * Жить на Исторической родине, но доживать дома! * * * Не пить всё подряд, оставаясь на ряду со всеми! * * * Быть на острие времени, но не наколоться! * * * Если и мочить, то только ноги от простуды! * * * Жить там, где родился, а умереть, где не пригодился! * * * Любить Родину – мать нашу, но из-за Бугра! * * * Жить так, чтобы, умирая, мог сказать: «Таки не дожил!» * * * Жить и работать под псевдонимом, чтобы и абориген мог гордиться своей национальностью! * * * Если и говорить про себя, то только про других! * * * Не показывать зубы, чтобы не увидели язык! * * * Чтобы стоять на ногах, крутиться с головой! * * * Всегда гордиться своей национальностью, даже если она отгородится! * * * Если после всего сказанного вы почувствовали себя евреем, продолжайте чувствовать в данном направлении и дальше. Если же до конца не ощутили, сделайте себе обрезание, чтобы быстрей дошло!
И только тогда, когда все евреи осознают наконец, что означает жить евреем, мы перестанем быть такими, какими нас представляют уже много лет подряд, с гордо вытянутыми головами, носами, грудями и с другими опущенными недостатками! И только тогда все увидят: евреи такие же люди, лишь немножко другие, ибо Господь сделал свою отметку, чтобы другие, равняясь на евреев, отмечали сами, где, когда, сколько и почему? И только тогда наконец наступит такое время, когда уже никто и никогда на евреев наступать не будет!