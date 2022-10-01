Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Сегодня, Вашему вниманию представлены антимонии про евреев. Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.
АНТИМОНИИ ПРО ЕВРЕЕВ
О евреях можно говорить, сколько угодно. Но как о них, сколько угодно, помолчать? * * * Евреи нужны всем, чтобы можно было от них избавляться. * * * Сколько бы евреев ни уехало, все равно меньше не останется. * * * Десять заповедей нужны всем, кто их нарушает. * * * Где вы видели евреев, если все они вышли из народа? * * * Еврею пальцы в рот не клади. Там уже нечего искать! * * * И евреи могут любить. Но до гробовой доски. Досок у евреев всегда не хватало. * * * Какая разница, кто кого обманул? Все мы в этой жизни немного евреи! * * * Даже бедный еврей, все равно еврей. Все считают, что он прикидывается. * * * Евреи делятся на богатых, бедных и умных! * * * Сложность еврея в том, что он сам всё усложняет. * * * Где еврей, там плохо. Где еврея нет, еще хуже! * * * Евреи нужны всем! Не потому ли они отовсюду уезжают? * * * Не надо рассказывать сказки пpo евреев, про них уже сочинили анекдоты. * * * Еврей всегда изгой, потому что рядом всегда гой! * * * Не будите в еврее зверя. Он все равно домашний! * * * Евреи любят женщин, детей и еду. Остальное любят тоже. * * * Не играйте с огнем и с евреем. Огонь может обжечь, еврей - нагреть! * * * Евреи всех стран! Не объедайтесь! * * * Евреи и партия - близнецы-братья! В преферансе!
* * * Если встретились три еврея, двое лишних! * * * Не хотите быть евреем, не надо. Никто вас не заставляет ехать в Америку. * * *
Если евреи - люди третьего сорта, значит, страна уже давно протухла? ... Родина у еврея там, где он не живет, но переживает! * * * Какой еврей не любит быстрой езды, если медленно не уехать? * * * Антисемиты говорят: евреи хотят всех обмануть. И так уже тысячи лет обманывают сами. * * * Настоящий еврей носит ермолку, чтобы прикрыть не только лысину, но и непричесанные мысли. * * * Если еврея не берут на службу, значит считают, что до него еще не доросли. * * * У еврея всегда был большой выбор, так как его никуда не брали. * * * Еврей - не роскошь, но без него роскошней не будет! * * * Нет плохих национальностей. Евреи всех национальностей равны перед Богом! * * * Ну, дали евреям Десять Заповедей. А где оно, еврейское счастье? * * * Евреи любят не только хорошо поесть, но и плохо поголодать. ... Для еврея еда - национальный вид спорта. Не потому ли все евреи хотят быть спортивными? * * * Прислушайтесь к сердцу еврея. И вы поймете: оно у него тоже бъется! * * * Сердце еврея - не камень. Но у него камень на сердце! * * * Евреи хитры до такой степени, что блуждают по свету более двух тысяч лет, чтобы сбить с толку всех не евреев. * * * И евреи не любят друг друга, но как не евреи. * * * Евреи живут прошлым. Это помогает избегать его в будущем. * * * Чтобы еврей был счастлив, он должен быть! * * * Еврей - это диагноз! Но часто лечить надо не его, а общество, которое еврея «лечит». * * * He каждый еврей может быть Эйнштейном. Но каждый Эйнштейн может быть евреем. * * * У еврея две главные проблемы: его родина и он сам! * * * У каждого еврея есть цель в жизни: не стать для другого целью! * * * Каждый еврей - Человек Земли. Его родственники похоронены во всех частях света. * * * Счастье, когда еврей понимает. Несчастье, когда понимают еврея! * * * Евреи не уживаются, потому что ужимаются. * * * Для еврея Родина-мать - это мать нашу Родину! * * * У каждого еврея своя точка зрения на вопросительный знак. * * * Не обижайте еврея. Вы этого не заслуживаете! * * * Евреи тоже люди, Пусть даже все им судьи * * * У евреев суть всегда одна: Каждый чуть умнее самого себя! * * * Бывает временами устаёшь От происков, конфликтов и семьи. И ничего вообще уже не ждёшь, Пытаясь от возможного уйти. Но делать что-то надо всё равно, Чему-то и зачем-то отдаваться, Ломаясь непривычно от всего, Чтобы уйти красиво, но остаться. * * * У евреев есть свои приметы. Каждый - крыши выше, но в прыжке. Потому им не нужны советы, А прыжками пользуются все! ... Для любви нам женщина нужна, Родина, евреи и слюна! * * * Нам нация дана не в наказанье, Чтоб каждый был умнее до конца. А если вдруг возникнет обрезанье, То каждый поглупеет для себя. * * * У евреев суть всегда видна: Ничего не ясно до конца! А конец тот может быть любой, Но обрезан так, что с головой. * * * Чтобы быть евреем, надо постараться: Надевать ермолку, синагогу чтить. Если есть свинину, то не раскрываться, Если спать с соседкой, то жену любить. Все Заветы помнить непристанно. Ничего не делать, не внедрять и спад, Пусть враги кричат: „Евреям – раны!“ И антисемиты где-то пошипят. Отвечать отказом - от любой работы, Мол, евреям надо полетать. Но кричать повсюду: „Исключите квоты, Дабы иудеев поощрять“. И критиковать, конечно, тоже, Но семью сперва предупредить, Что антисемитов зависть гложет, И за это могут всех побить. Если же на льготы претендуем, У евреев могут быть они, Требовать на каждого, не всуе. И расчет - за подписью страны. Из всего стараться выйти гордо. Понимая, надо побеждать! А когда воскликнут: Ну, и морда, Отвечать, что одесситка - мать! * * * У евреев мысли часто без стыда: Каждый чуть умнее голышом всегда. * * * Не быть евреем тоже мог бы я, Сказал бы, например, что дядя – турок. Но всё равно продаст меня башка, В которой бесконечно много дурок.
* * * Говорят, любой еврей - всех всегда умнее. Если встретит он друзей, кто тогда глупее? Но ответа не ищи - для ума палаты. Потому во всём они вечно виноваты. * * * Мы, евреи, такие. Не страшимся сравнений. Тошноты не боимся для принятья решений, Что, наверно, не сахар для нетленно затасканных. Посылаем к монахам, без монашек затраханных. * * * Мы за себя, конечно, все горой! Пусть я еврей, а значит и изгой! * * * Нас судьба соединила Телефономанией, Чтобы жизнь благодарила За её старания! * * * Нам говорят: пускай повсюду будет Различная по сути кутерьма, Пускай евреев даже и не будят, Маразма проявляя чудеса. А нам зачем?- мы спросим удивленно. Не проще ль, когда всюду хорошо, Чтоб, сознавая прихоти Нерона, Не насаждали мрака торжество? * * * Нам пятая графа осточертела. И жить нормально просто не давали. Поэтому с годами перезрела, Мы всё решили делать, как считали. Но, видимо, не так идёт, как хочешь, Когда у каждого особенность своя. Поэтому и заграница точит. И не кончается евреев кутерьма. * * * У еврейской жизни нет предела. Но всегда хватает передела! * * * Нам пятая графа была всегда чужда – От всякой проходной – до самого себя. * * * Красавиц много разных и не очень. Они хотят признанья, как маршрут. Не потому ли страх их вечно точит, Что потеряют чаще, чем найдут? * * * Чтоб сознавались тяготы евреев, Должны в еврейской шкуре побывать. Но кто её сорвет для прохиндеев, Чтобы тупая влезла в неё блядь? * * * Поймешь не сразу, где еврей – старатель. Одет он также. Взгляд – не для парада! И не сказать: сними штаны, приятель, Чтобы увидеть то, что дамам надо. * * * А в мире наций - множество и более. У каждой – превосходная стезя! Но почему еврей всегда в неволе? И почему их посылают не туда?
* * * Евреи все, понятно, не святые. Есть где-то среди них и дураки, Встречаются ученые, больные И даже разудалые самцы. Народ любой представлен в разном цвете. И нету преимуществ никогда. Но кто же сделал так, чтобы на свете Евреев потребляли для битья? * * * У еврея, говорят, не то устройство. Он творит и лезет наобум. На троих не проявляет беспокойство. И вообще – для непонятных дум. У него в мозгах особый ключик, Закрывает в случае любом. Потому еврейский яркий лучик Гасится повсюду и во всём. * * * Евреи мы! Хотя и не признались. А для чего, коль в эмиграции остались? * * * Чем больше евреев, тем выше маразм. У всяких плебеев. Без всяких прикрас! * * * Не надо думать, что еврей умнее всех, Коль не давать ему патент на всякий грех. * * * Чтобы евреи были, как другие, Оставить их пора уже в покое И не искать проблемы никакие, А понимать, как нацию в расколе. * * * Еврея сотворили не для счастья, А как источник призрачной вины. И если где-то вырвется ненастье, Снимает пусть для бития штаны. * * * Говорят, что счастье, как пушинка, И нужна вторая половинка. Но тогда понятно, что не дело, Коль наполовину мы без тела. * * * Еврей везде, где хочется тепла, Где есть надежда все-таки прорваться, Где проживут без водки и вина, Но будут основательно стараться. * * * Еврей имеет право на родину свою, Если теряет родинку, которая к лицу. * * * Евреем не становятся, Евреями рождаются, Когда не поздоровится И сексом увлекаются. * * * У жизни нет особых полномочий. Все выбирают что-то для себя. Евреи выбирают не для ночи, А днем их выбирает Сатана. * * * Есть у евреев праздничный маршрут - От дома к синагоге и обратно. Но если синагогу не найдут, То будут в этом жены виноваты! * * * Евреи в каждой нации имеются. И русские, индонезийские, немецкие. Но если где-то они - таки греются, То вымораживать начнут их люди светские.
* * * У еврейской религии нет Сатаны, Потому и не надо бояться. Но религий хватает для всякой чумы, И от них надо дальше держаться. * * * У жизни нет задач для разложенья. Мы все приходим, чтоб оставить след. Поэтому должны иметь терпенье, Чтоб осознать: еврейство – не секрет! * * * У каждого народа есть обычаи. Их выбирают в будни и в грозу. А если у евреев есть отличия, То выбираются в нормальную страну. * * * Для еврея главное всегда - Жизнь, семья и пятая графа! * * * Никто не знает, чем достать евреев, Чтоб нарушать законы втихаря, Придумывают байки про злодеев И когти рвут – без дыма и огня! * * * В стране советской было всё – о, кей, Когда еврей считался, как плебей! Но доказать расчеты не смогли - В них не было привычной новизны. * * * Еврей – изгой! Такая, видно, суть. Уходит он, чтобы его вернуть! * * * С евреем хорошо. Всегда найдется враг, Когда не там, не сразу и не так.
* * * Еврей, конечно, годен для битья, Чтоб доказать: не требуются хуже. Но если вдруг осыпится страна, Окажется - он несомненно нужен. * * * Еврейская жизнь выражается мигом, Считаясь сегодня не той. Но вдруг проявляется в памяти фигой И тем, что ещё я живой! * * * Я в суть вещей хочу всегда проникнуть, Чтоб там увидеть происки отчизны. Но если мне удастся – таки пикнуть, То скажут прямо: вещи не для жизни! * * * Евреев порождают не для жизни, Чтоб показать, кто гадит всем в отчизне. А мы не знаем, делать что тогда! Отчизна - это все-таки - УВА! * * * Еврей всегда на мушке и в зубах, Чтоб в нем рождать неизъяснимый страх! * * * Слаб человек! Известно это всем. Еврей, конечно, тут не исключенье. Хотя воспринимается не тем, Как будто он – источник одуренья! * * * Признавали все, что для стыда - Иудею – пятая графа. А еврею жизнь была важна, Коль срабатывала эта же графа. * * * Когда в стране переполох, Не скажут на еврея – лох! * * * Грустить еврею нет причин. Он нынче тоже гражданин. Пускай грустят антисемиты, Пока стаканы не разбиты. * * * У нас еврей всегда для высоты, Чтобы летать подальше от земли. * * * Никто не скажет, что антисемит Готов еврею дать своё корыто. Но если камень всё ещё лежит, То бросят обязательно в семита. * * * Сегодня все разумны основательно. За пазухой каменья есть всегда, Хотя и утверждается старательно, Что всё от Бога, но для дурака! * * * Среди евреев разные встречаются. Хорошие, плохие и в ермолке. А если все евреем восхищаются, То это - до очередной прополки. * * * Нас принимают всюду, как евреев, Наверное, за прошлые грехи. Но, осознав, что всех ещё нагреют, Выходим из изогнутой игры!