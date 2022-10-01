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Антимонии про евреев от Семена Когана

Антимонии про евреев от Семена Когана

Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Сегодня, Вашему вниманию представлены антимонии про евреев.
Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством.

АНТИМОНИИ ПРО ЕВРЕЕВ

О евреях можно говорить, сколько угодно. Но как о них, сколько угодно, помолчать?
* * *
Евреи нужны всем, чтобы можно было от них избавляться.
* * *
Сколько бы евреев ни уехало,
все равно меньше не останется.
* * *
Десять заповедей нужны всем,
кто их нарушает.
* * *
Где вы видели евреев, если все они вышли из народа?
* * *
Еврею пальцы в рот не клади.
Там уже нечего искать!
* * *
И евреи могут любить. Но до гробовой доски. Досок у евреев всегда не хватало.
* * *
Какая разница, кто кого обманул?
Все мы в этой жизни немного евреи!
* * *
Даже бедный еврей, все равно еврей. Все считают, что он прикидывается.
* * *
Евреи делятся на богатых,
бедных и умных!
* * *
Сложность еврея в том,
что он сам всё усложняет.
* * *
Где еврей, там плохо.
Где еврея нет, еще хуже!
* * *
Евреи нужны всем! Не потому ли они отовсюду уезжают?
* * *
Не надо рассказывать сказки пpo евреев, про них уже сочинили анекдоты.
* * *
Еврей всегда изгой, потому что рядом всегда гой!
* * *
Не будите в еврее зверя.
Он все равно домашний!
* * *
Евреи любят женщин, детей и еду. Остальное любят тоже.
* * *
Не играйте с огнем и с евреем.
Огонь может обжечь, еврей - нагреть!
* * *
Евреи всех стран!
Не объедайтесь!
* * *
Евреи и партия - близнецы-братья! В преферансе!

* * *
Если встретились три еврея,
двое лишних!
* * *
Не хотите быть евреем, не надо. Никто вас не заставляет ехать в Америку.
* * *

Если евреи - люди третьего сорта, значит, страна уже давно протухла?
...
Родина у еврея там, где он не живет, но переживает!
* * *
Какой еврей не любит быстрой езды, если медленно не уехать?
* * *
Антисемиты говорят: евреи хотят всех обмануть. И так уже тысячи лет обманывают сами.
* * *
Настоящий еврей носит ермолку, чтобы прикрыть не только лысину, но и непричесанные
мысли.
* * *
Если еврея не берут на службу, значит считают, что до него
еще не доросли.
* * *
У еврея всегда был большой выбор, так как его никуда не брали.
* * *
Еврей - не роскошь, но без него роскошней не будет!
* * *
Нет плохих национальностей. Евреи всех национальностей равны перед Богом!
* * *
Ну, дали евреям Десять Заповедей. А где оно, еврейское счастье?
* * *
Евреи любят не только хорошо поесть, но и плохо поголодать.
...
Для еврея еда - национальный вид спорта. Не потому ли все
евреи хотят быть спортивными?
* * *
Прислушайтесь к сердцу
еврея. И вы поймете:
оно у него тоже бъется!
* * *
Сердце еврея - не камень.
Но у него камень на сердце!
* * *
Евреи хитры до такой степени,
что блуждают по свету более двух тысяч лет, чтобы сбить с толку
всех не евреев.
* * *
И евреи не любят друг друга,
но как не евреи.
* * *
Евреи живут прошлым. Это помогает избегать его в будущем.
* * *
Чтобы еврей был счастлив,
он должен быть!
* * *
Еврей - это диагноз! Но часто лечить надо не его, а общество,
которое еврея «лечит».
* * *
He каждый еврей может быть Эйнштейном. Но каждый Эйнштейн может быть евреем.
* * *
У еврея две главные проблемы:
его родина и он сам!
* * *
У каждого еврея есть цель в жизни: не стать для другого целью!
* * *
Каждый еврей - Человек Земли. Его родственники похоронены во всех частях света.
* * *
Счастье, когда еврей понимает.
Несчастье, когда понимают еврея!
* * *
Евреи не уживаются, потому что ужимаются.
* * *
Для еврея Родина-мать
- это мать нашу Родину!
* * *
У каждого еврея своя точка зрения на вопросительный знак.
* * *
Не обижайте еврея. Вы этого
не заслуживаете!
* * *
Евреи тоже люди,
Пусть даже все им судьи
* * *
У евреев суть всегда одна:
Каждый чуть умнее самого себя!
* * *
Бывает временами устаёшь
От происков, конфликтов и семьи.
И ничего вообще уже не ждёшь,
Пытаясь от возможного уйти.
Но делать что-то надо всё равно,
Чему-то и зачем-то отдаваться,
Ломаясь непривычно от всего,
Чтобы уйти красиво, но остаться.
* * *
У евреев есть свои приметы.
Каждый - крыши выше, но в прыжке.
Потому им не нужны советы,
А прыжками пользуются все!
...
Для любви нам женщина нужна,
Родина, евреи и слюна!
* * *
Нам нация дана не в наказанье,
Чтоб каждый был умнее до конца.
А если вдруг возникнет обрезанье,
То каждый поглупеет для себя.
* * *
У евреев суть всегда видна:
Ничего не ясно до конца!
А конец тот может быть любой,
Но обрезан так, что с головой.
* * *
Чтобы быть евреем, надо постараться:
Надевать ермолку, синагогу чтить.
Если есть свинину, то не раскрываться,
Если спать с соседкой, то жену любить.
Все Заветы помнить непристанно.
Ничего не делать, не внедрять и спад,
Пусть враги кричат: „Евреям – раны!“
И антисемиты где-то пошипят.
Отвечать отказом - от любой работы,
Мол, евреям надо полетать.
Но кричать повсюду: „Исключите квоты,
Дабы иудеев поощрять“.
И критиковать, конечно, тоже,
Но семью сперва предупредить,
Что антисемитов зависть гложет,
И за это могут всех побить.
Если же на льготы претендуем,
У евреев могут быть они,
Требовать на каждого, не всуе.
И расчет - за подписью страны.
Из всего стараться выйти гордо.
Понимая, надо побеждать!
А когда воскликнут: Ну, и морда,
Отвечать, что одесситка - мать!
* * *
У евреев мысли часто без стыда:
Каждый чуть умнее голышом всегда.
* * *
Не быть евреем тоже мог бы я,
Сказал бы, например, что дядя – турок.
Но всё равно продаст меня башка,
В которой бесконечно много дурок.

* * *
Говорят, любой еврей - всех всегда умнее.
Если встретит он друзей, кто тогда глупее?
Но ответа не ищи - для ума палаты.
Потому во всём они вечно виноваты.
* * *
Мы, евреи, такие. Не страшимся сравнений.
Тошноты не боимся для принятья решений,
Что, наверно, не сахар для нетленно затасканных.
Посылаем к монахам, без монашек затраханных.
* * *
Мы за себя, конечно, все горой!
Пусть я еврей, а значит и изгой!
* * *
Нас судьба соединила
Телефономанией,
Чтобы жизнь благодарила
За её старания!
* * *
Нам говорят: пускай повсюду будет
Различная по сути кутерьма,
Пускай евреев даже и не будят,
Маразма проявляя чудеса.
А нам зачем?- мы спросим удивленно.
Не проще ль, когда всюду хорошо,
Чтоб, сознавая прихоти Нерона,
Не насаждали мрака торжество?
* * *
Нам пятая графа осточертела.
И жить нормально просто не давали.
Поэтому с годами перезрела,
Мы всё решили делать, как считали.
Но, видимо, не так идёт, как хочешь,
Когда у каждого особенность своя.
Поэтому и заграница точит.
И не кончается евреев кутерьма.
* * *
У еврейской жизни нет предела.
Но всегда хватает передела!
* * *
Нам пятая графа была всегда чужда –
От всякой проходной – до самого себя.
* * *
Красавиц много разных и не очень.
Они хотят признанья, как маршрут.
Не потому ли страх их вечно точит,
Что потеряют чаще, чем найдут?
* * *
Чтоб сознавались тяготы евреев,
Должны в еврейской шкуре побывать.
Но кто её сорвет для прохиндеев,
Чтобы тупая влезла в неё блядь?
* * *
Поймешь не сразу, где еврей – старатель.
Одет он также. Взгляд – не для парада!
И не сказать: сними штаны, приятель,
Чтобы увидеть то, что дамам надо.
* * *
А в мире наций - множество и более.
У каждой – превосходная стезя!
Но почему еврей всегда в неволе?
И почему их посылают не туда?

* * *
Евреи все, понятно, не святые.
Есть где-то среди них и дураки,
Встречаются ученые, больные
И даже разудалые самцы.
Народ любой представлен в разном цвете.
И нету преимуществ никогда.
Но кто же сделал так, чтобы на свете
Евреев потребляли для битья?
* * *
У еврея, говорят, не то устройство.
Он творит и лезет наобум.
На троих не проявляет беспокойство.
И вообще – для непонятных дум.
У него в мозгах особый ключик,
Закрывает в случае любом.
Потому еврейский яркий лучик
Гасится повсюду и во всём.
* * *
Евреи мы! Хотя и не признались.
А для чего, коль в эмиграции остались?
* * *
Чем больше евреев, тем выше маразм.
У всяких плебеев. Без всяких прикрас!
* * *
Не надо думать, что еврей умнее всех,
Коль не давать ему патент на всякий грех.
* * *
Чтобы евреи были, как другие,
Оставить их пора уже в покое
И не искать проблемы никакие,
А понимать, как нацию в расколе.
* * *
Еврея сотворили не для счастья,
А как источник призрачной вины.
И если где-то вырвется ненастье,
Снимает пусть для бития штаны.
* * *
Говорят, что счастье, как пушинка,
И нужна вторая половинка.
Но тогда понятно, что не дело,
Коль наполовину мы без тела.
* * *
Еврей везде, где хочется тепла,
Где есть надежда все-таки прорваться,
Где проживут без водки и вина,
Но будут основательно стараться.
* * *
Еврей имеет право на родину свою,
Если теряет родинку, которая к лицу.
* * *
Евреем не становятся,
Евреями рождаются,
Когда не поздоровится
И сексом увлекаются.
* * *
У жизни нет особых полномочий.
Все выбирают что-то для себя.
Евреи выбирают не для ночи,
А днем их выбирает Сатана.
* * *
Есть у евреев праздничный маршрут -
От дома к синагоге и обратно.
Но если синагогу не найдут,
То будут в этом жены виноваты!
* * *
Евреи в каждой нации имеются.
И русские, индонезийские, немецкие.
Но если где-то они - таки греются,
То вымораживать начнут их люди светские.

* * *
У еврейской религии нет Сатаны,
Потому и не надо бояться.
Но религий хватает для всякой чумы,
И от них надо дальше держаться.
* * *
У жизни нет задач для разложенья.
Мы все приходим, чтоб оставить след.
Поэтому должны иметь терпенье,
Чтоб осознать: еврейство – не секрет!
* * *
У каждого народа есть обычаи.
Их выбирают в будни и в грозу.
А если у евреев есть отличия,
То выбираются в нормальную страну.
* * *
Для еврея главное всегда -
Жизнь, семья и пятая графа!
* * *
Никто не знает, чем достать евреев,
Чтоб нарушать законы втихаря,
Придумывают байки про злодеев
И когти рвут – без дыма и огня!
* * *
В стране советской было всё – о, кей,
Когда еврей считался, как плебей!
Но доказать расчеты не смогли -
В них не было привычной новизны.
* * *
Еврей – изгой! Такая, видно, суть.
Уходит он, чтобы его вернуть!
* * *
С евреем хорошо. Всегда найдется враг,
Когда не там, не сразу и не так.

* * *
Еврей, конечно, годен для битья,
Чтоб доказать: не требуются хуже.
Но если вдруг осыпится страна,
Окажется - он несомненно нужен.
* * *
Еврейская жизнь выражается мигом,
Считаясь сегодня не той.
Но вдруг проявляется в памяти фигой
И тем, что ещё я живой!
* * *
Я в суть вещей хочу всегда проникнуть,
Чтоб там увидеть происки отчизны.
Но если мне удастся – таки пикнуть,
То скажут прямо: вещи не для жизни!
* * *
Евреев порождают не для жизни,
Чтоб показать, кто гадит всем в отчизне.
А мы не знаем, делать что тогда!
Отчизна - это все-таки - УВА!
* * *
Еврей всегда на мушке и в зубах,
Чтоб в нем рождать неизъяснимый страх!
* * *
Слаб человек! Известно это всем.
Еврей, конечно, тут не исключенье.
Хотя воспринимается не тем,
Как будто он – источник одуренья!
* * *
Признавали все, что для стыда -
Иудею – пятая графа.
А еврею жизнь была важна,
Коль срабатывала эта же графа.
* * *
Когда в стране переполох,
Не скажут на еврея – лох!
* * *
Грустить еврею нет причин.
Он нынче тоже гражданин.
Пускай грустят антисемиты,
Пока стаканы не разбиты.
* * *
У нас еврей всегда для высоты,
Чтобы летать подальше от земли.
* * *
Никто не скажет, что антисемит
Готов еврею дать своё корыто.
Но если камень всё ещё лежит,
То бросят обязательно в семита.
* * *
Сегодня все разумны основательно.
За пазухой каменья есть всегда,
Хотя и утверждается старательно,
Что всё от Бога, но для дурака!
* * *
Среди евреев разные встречаются.
Хорошие, плохие и в ермолке.
А если все евреем восхищаются,
То это - до очередной прополки.
* * *
Нас принимают всюду, как евреев,
Наверное, за прошлые грехи.
Но, осознав, что всех ещё нагреют,
Выходим из изогнутой игры!

СЕМЕН КОГАН
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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