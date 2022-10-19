Израиль не будет поставлять Украине вооружения, но продолжит гуманитарную помощь, заявил министр обороны Бени Ганц на брифинге для послов стран ЕС, сообщает РИА Новости
"Израиль поддерживал и поддерживает Украину, НАТО и Запад — это то, что мы говорили раньше и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования", — приводит его слова пресс-служба Минобороны.
По словам министра, израильские власти планируют утвердить дополнительный пакет такой помощи.
"При этом я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали в прошлом", — заключил Ганц.
Он также заявил, что призыв министра по делам диаспоры Нахмана Шая поставить Украине оружие — личная позиция чиновника. «Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать вооружения Украине, то он ошибается», — сказал Бени Ганц, пишет gazeta.ru
Посол обиделся
19 октября украинский посол в Тель-Авиве Евгений Корнийчук раскритиковал министра обороны Израиля Бени Ганца после отмены его телефонного разговора с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым.
«Глубоко разочарован израильтянами после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится», — сказал Корнийчук.
По словам дипломата, израильская сторона никак не объяснила отмену разговора. «В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», — добавил он.
Заявлению Евгения Корнийчука предшествовал ряд перипетий в украинско-израильских отношениях. Камнем преткновения стали системы ПВО, которые хочет получить Украина.
Киев просит ПВО
18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этот день Киев официально попросит Израиль о поставках систем противовоздушной обороны.
«Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий», — сказал дипломат.
18 октября также стало известно, что Израиль отклонил запрос Украины на прямые телефонные переговоры министров обороны двух стран – Алексея Резникова и Бени Ганца. По данным газеты Haaretz, последний их разговор прошел в апреле и с тех пор переносился пять раз.
Телефонный разговор должен был состояться 17 октября, но израильская сторона снова отменила их — за несколько часов до начала. Другое мнение
16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал власти страны начать поставки военной помощи Украине.
«Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом конфликте. Настало время, чтобы Украина получила от Израиля такую же военную помощь, которую ей оказывают США и НАТО», — написал Шай в Twitter.
Официальных подтверждений заявлениям СМИ об иранских поставках оружия не давалось.
Кабмин Израиля оперативно заявил, что слова Шая – личное мнение министра, не отражающее политику государства. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь сообщил, что в случае поставок оружия Украине «оно может оказаться в Иране и использоваться против нас».