Парламент Молдовы и Партнерство во имя демократии Палаты представителей США 19 октября подписали в Кишиневе соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили спикер парламента Игорь Гросу и конгрессмен Дэвид Прайс.
Как сообщили в пресс-службе парламента, соглашение предусматривает обмен опытом между учреждениями, а также сотрудничество в рамках обучающих программ, предназначенных для сотрудников институтов, пишет newsmaker.md
«Это исторический и очень важный момент. Самое главное — возможность принести пользу друг другу, объясняя политику, процессы, трудности, которые происходят в той или иной стране. Например, тема борьбы с коррупцией и виновными в крупных хищениях часто нуждается в подробном разъяснении на политическом уровне, в том числе парламентском», — отметил Игорь Гросу на церемонии подписания соглашения, сообщает eadaily.com
По его словам, соглашение на практике будет способствовать постоянному взаимодействию между депутатами на уровне парламентских комиссий и в рамках групп дружбы.
«Самое главное — возможность принести пользу друг другу, объясняя политику, процессы, трудности, которые происходят в той или иной стране. Например, тема борьбы с коррупцией и виновными в крупных хищениях часто нуждается в подробном разъяснении на политическом уровне, в том числе парламентском», — сказал Гросу.
Конгрессмен Дэвид Прайс в своем выступлении заявил, что подписанное соглашение призвано укрепить дружественные отношения между двумя странами.
Со своей стороны Прайс добавил, что подписанное соглашение призвано укрепить дружественные отношения между двумя странами. После этого получил от своего молдавского коллеги «Медаль демократии» в знак признательности «за значительный вклад в развитие и углубление отношений дружбы и сотрудничества с Республикой Молдова».
«Мы восхищаемся Республикой Молдова (вариант „мы в восхищении“. — прим. EADaily). Наше восхищение усилилось в последнее время, когда РМ подтвердила твердую позицию в отношении войны в Украине и гостеприимно приняла украинских беженцев. Мы должны отметить и усилия, которые Молдова прилагает в борьбе с коррупцией и в развитии эффективной государственной системы», — заключил конгрессмен.
Напомним, борьба с коррупцией является приоритетом молдавского правительства и неотъемлемым условием евроинтеграции. По мнению западных партнеров Кишинева, получение страной статуса кандидата на вступление в ЕС является в большей степени авансом, так как в этом направлении у властей есть ощутимые пробелы.
Летом этого года прокуратуру Молдовы по борьбе с коррупцией возглавила гражданка США Вероника Драгалин. До этого назначения она занимала должность федерального прокурора США.
Как сообщало EADaily , о том, что Молдова находится на пике западного влияния, недавно говорил депутат парламентского Блока коммунистов-социалистов Константин Старыш. Выступая на сессии по случаю Дня независимости, 31 годовщину которого РМ отпраздновала 26 августа, он задался вопросом: «О какой независимости может идти речь, когда власть зависит от внешних партнеров, а по сути — от хозяев?».
«Именно они, а не молдавское общество, обеспечивают легитимность режима. Обществу же получается, не к кому апеллировать, поскольку доступа к вашингтонскому и брюссельскому „обкомам“ у них нет. А с зависимых от этих обкомов местных начальников взятки гладки. Они ни за что в стране не отвечают. И не умеют, и не хотят, и не положено», — подчеркнул социалист, пишет EADaily.