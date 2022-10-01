Завершается осенний этап зарыбления и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровья. Мероприятия проводятся за счет средств Республиканского экологического фонда ПМР на 2022 год, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов с 11 по 18 октября 2022 года в рыбохозяйственные водоемы выпущено 10 тонн 75 кг сеголетков карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков, в том числе:
- 11 и 12 октября в Дубоссарское водохранилище, а именно: в Ягорлыкскую заводь Государственного заповедника «Ягорлык», выпущено 3 тонны 495 кг сеголетков рыбы;
- 13 и 18 октября в реку Днестр, протоку Турунчук и Кучурганское водохранилище выпущено 4 тонны 880 кг сеголетков карпа, карася, белого амура, белого и пестрого толстолобиков;
- 17 октября выпущено 1 тонна 700 кг сеголетков рыбы в Кучурганское водохранилище и реку Днестр.
Рыбопосадочный материал предоставлен ООО «Аквакультура», КФХ Мацарин В.М., ООО «Янтарный луч».
Всего за период осеннего этапа работ в рыбохозяйственные водоемы республики выпущено 15 тонн 945 кг сеголетков карпа, карася и растительноядных видов рыб.
В проведении мероприятий приняли участие сотрудники Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР и представители рыбоводных хозяйств.