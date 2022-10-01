Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг в ближайшее время прибудет в Кишинев. Об этом 19 октября сообщило бюро реинтеграции после беседы вице-премьера Олега Серебряна со спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию Юрием Клименко.
Как отметили в бюро, стороны обсудили приднестровское урегулирование. Серебрян рассказал Клименко, что в этом году не будет международной тематической конференции по приднестровскому вопросу, но добавил, что как только ситуация в регионе улучшится, такие мероприятия обязательно возобновят, сообщает newsmaker.md
Также стороны обсудили невозможность возобновления в нынешних условиях переговорного формата «5+2». «Вместо этого периодически происходит диалог в формате „1+1“ и чаще встречаются отраслевые рабочие группы», — подчеркнули в бюро.
С какой целью спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг в ближайшее время прибудет в Кишинев не сообщается