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Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посетит Кишинев

Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посетит Кишинев

Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг в ближайшее время прибудет в Кишинев. Об этом 19 октября сообщило бюро реинтеграции после беседы вице-премьера Олега Серебряна со спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию Юрием Клименко.

Как отметили в бюро, стороны обсудили приднестровское урегулирование. Серебрян рассказал Клименко, что в этом году не будет международной тематической конференции по приднестровскому вопросу, но добавил, что как только ситуация в регионе улучшится, такие мероприятия обязательно возобновят, сообщает newsmaker.md

Также стороны обсудили невозможность возобновления в нынешних условиях переговорного формата «5+2». «Вместо этого периодически происходит диалог в формате „1+1“ и чаще встречаются отраслевые рабочие группы», — подчеркнули в бюро.

С какой целью спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг в ближайшее время прибудет в Кишинев не сообщается
  • Вчера, 19:12
  • DTV
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