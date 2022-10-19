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Эрдоган подтвердил создание газового хаба в Турции для поставок в Европу

Эрдоган подтвердил создание газового хаба в Турции для поставок в Европу

Международный газовый хаб для поставок российского газа в Европу будет создан в Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Европа сейчас занята вопросом, как обеспечить себя теплом предстоящей зимой. У нас такой проблемы нет. Мы дoговорились с Владимиром Путиным о сoздании у нас газового центра, через котoрый природный газ, как он сам говорит, можно будет поставлять в Европу. Таким образом, Европа будет заказывать газ в Турции», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития, передает eadaily.com ссылаясь на ТАСС.

Ранее турецкий президент уже говорил местным СМИ о том, что Анкара поддерживает идею президента России, ее необходимо осуществить в кратчайшие сроки и регионом станет Фракия в европейской части Турции, где проходит «Турецкий поток».

Впервые Владимир Путин озвучил идею газового хаба в Турции во время форума «Российская энергетическая неделя» на прошлой неделе. Он предложил построить дополнительную инфраструктуру, по которой можно перенаправить объемы, выпавшие из-за диверсий на «Северном потоке». После этого российский лидер встречался с президентом Турции в Астане.


  • Вчера, 19:36
  • DTV
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