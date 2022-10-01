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В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение

Глава приднестровского государства собрал членов Совбеза, чтобы обсудить вопросы обеспечения энергетической безопасности страны. Речь шла о сокращении поставок газа в республику (дефицит по текущему месяцу – 36,9 миллионов кубометров газа), последствиях негативных тенденций в области газоснабжения и мерах реагирования на складывающуюся ситуацию.

Участники совещания выделили три основных аспекта: обеспечение населения Приднестровья энергоресурсами, доведение природного газа до промышленного сектора республики и его поставка на Молдавскую ГРЭС для выработки электроэнергии. Приоритетными являются потребности жителей республики. Это позиция руководства страны. В этой связи ранее было принято решение о первоочередном и полномерном обеспечении энергоресурсами социально значимых объектов и населения страны. Что касается промышленности, то в существующих реалиях введены ограничения в части объемов использования природного газа бюджетообразующими предприятиями и более мелкими хозяйствующими субъектами. Эти меры позволят сократить в текущем месяце потребление газа на 22 миллиона кубов. Уменьшить потребление позволит и снижение объемов поставок природного газа МГРЭС, сообщает пресс-служба главы государства.

Учитывая негативные обстоятельства, Совбез ПМР счел целесообразным ввести на всей территории Приднестровья чрезвычайное экономическое положение. Президентом подписан соответствующий указ, который направлен в Верховный Совет для утверждения. На завтра запланировано внеочередное пленарное заседание, участие в котором примет руководитель страны. Вадим Красносельский намерен ответить на вопросы парламентариев в связи с принятыми членами Совета безопасности решениями, чтобы общественность была в полной мере проинформирована о ситуации.
  • Вчера, 19:34
  • DTV
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