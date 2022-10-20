Бывший председатель парламентской комиссии по контролю за государственными финансами РМ, экс-депутат Платформы DA Игорь Мунтяну подал обращение в Антикоррупционную прокуратуру, в котором попросил сотрудников правоохранительных органов предоставить дополнительные разъяснения относительно контракт, заключенный между «Молдовагаз» и «Газпромом» в октябре 2021 года, передает agora.md.
В частности, Игорь Мунтяну попросил дать разъяснения на основании Уголовно-процессуального кодекса:
а) законность передачи природного газа в Приднестровье без механизма взимания платы;
б) введение нового положения об оплате транспортных расходов за все, что превышает установленный объем газа, ежедневно поставляемого в Республику Молдова (5,7 млн м3);
в) установление платежного механизма на условиях прозрачности и законности;
г) проверки обстоятельств заключения приложений от октября 2021 г. (к Контракту «Газпром" - "Молдовагаз» от 2006 г.) и законности действий должностных лиц, которые вели переговоры и подписали соответствующие приложения.
В то же время, бывший председатель парламентской комиссии по контролю за государственными финансами заявил, что он также задокументирует решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которым Energocom предоставила Молдовагазу кредит в один миллиард леев для выплаты Газпрому, расхода газа за сентябрь и аванса за октябрь месяц.
«Я ожидаю, что если это отключение будет достигнуто, мы сразу же сможем запустить газопровод Яссы-Унгень и расширить импорт энергии другими способами. Сожалею, что мы увлеклись и не сделали нужного подключения к европейскому энергетическому рынку, не добились медленного перехода, при котором население привыкает к дорогому газу", - заявил Игорь Мунтяну.
В контексте того, что 4 октября «Газпром» пригрозил оставить за собой право полностью прекратить поставки, в случае нарушения платежного обязательства до 20 октября 2022 года, бывший председатель парламентского комитета по контролю за государственными финансами напомнил, что это обязательство только с 2006 года, но активировался только сейчас.
"Это очень несправедливое и противоестественное обязательство, которое можно считать подчинением населения, которое обязано предлагать деньги заранее, до потребления", - отметил эксперт Игорь Мунтяну. Уточняем, что «Молдовагаз» обязан полностью оплатить стоимость природного газа, потребленного в предыдущем месяце, и 50% стоимости контрактного газа на текущий месяц.
Румыния и Азербайджан ищут решения для поставки каспийского газа в Молдову
Бухарест вместе с Баку ищут решения для доставки азербайджанского газа из Каспийского моря через Турцию и Болгарию в Румынию и дальше в другие страны-бенефициары, одна из которых — Молдова. В среду, 19 октября, в румынской столице был подписан меморандум между ROMGAZ и азербайджанской компанией SOCAR о совместных инвестициях в объект по производству сжиженного природного газа на Черном море, передает eadaily.com.
По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, создание совместного комплекса на Черном море приведет к диверсификации и дополнению коридоров поставок газа из бассейна Каспийского моря в Европу.
«Мы по-прежнему вместе ищем решения для доставки газа из Каспийского моря по Трансанатолийскому газопроводу Турция — Болгария — Румыния, а из Румынии, конечно, в другие страны-бенефициары, одной из которых является РМ. Это наше с Азербайджаном обязательство — быть в состоянии обеспечить Молдову необходимым количеством газа», — подчеркнул Чукэ.
Ранее генеральный директор румынской компании Transgaz Ион Стерян подтвердил, что его страна готова поставлять природный газ Кишиневу в любое время, а запуск системы займет не больше часа. Этот вопрос возник в контексте того, что РМ рискует остаться без российского газа, периодически не выполняя перед «Газпромом» договорные обязательства. Молдавские власти давно ищут альтернативных поставщиков, заявляя о желании уйти от российской энергетической зависимости.
«Мы построили газопровод Унгены — Кишинев, он работает с прошлого года. Мы готовы в любое время, необходим час с момента запроса о поставке газа до его поступления в Кишинев», — заключил Стерян.
Напомним, ранее глава румынского правительства заверил, что партнеры могут продавать Кишиневу по рыночной европейской цене до 5 млн кубометров газа в день при потребности 150 млн кубометров, так как собственные хранилища у них заполнены на 87% и страна также находится в режиме экономии.
Недавно премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетила Баку, где на встрече с представителями деловых кругов Азербайджана заявила о готовности приобрести 300 миллионов кубометров газа. Технически такая возможность есть через Грузию и Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), далее по Трансбалканскому трубопроводу через Болгарию и Румынию.
Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что предприятие рассчиталось с российской компанией за газ за сентябрь, а также перечислила аванс за октябрь.
"При содействии правительства Республики Молдова АО «Молдовагаз» перечислило в ПАО «Газпром» 53,5 млн долларов США за сентябрьские поставки природного газа. Также предприятие перечислило поставщику 27,4 млн долларов в качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь", - сообщил Чебан в соцсети, передает point.md.
Напомним, вчера на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение, что АО «Энергоком» заключит кредитный договор с АО «Молдовагаз» без предварительного одобрения Совета и/или общих собраний, по которому АО «Молдовагаз» предоставят кредит. Гарантия возврата кредита и выплаты процентов: полный залог в пользу АО «Энергоком» 100% доли АО «Молдовагаз» в уставном капитале ООО «Молдоватрансгаз» вместе с любыми активами, переданными ей в хозяйственное ведение АО "Молдовагаз" в соответствии с договором о залоге, имеющим юридическую силу.