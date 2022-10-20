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Лиз Трасс уходит в отставку

Лиз Трасс уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила об уходе в отставку, пишет iz.ru

«Я пришла к власти в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплачивать свои счета», — сказала она журналистам.

По ее словам, она обсудила отставку с королем Карлом III.

Выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе, заявила Трасс. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Бориса Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

Всего Трасс занимала должность 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Незадолго до отставки Трасс правительство покинули глава МВД Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенга.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказалось 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Днем ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

18 октября сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она заявляла, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.
  • Вчера, 21:07
  • DTV
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