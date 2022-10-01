Dnestr.TV

 
0

Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

При этом бывший премьер считает, что был бы успешен на партийных выборах среди членов Консервативной партии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс, передает ТАСС.

"Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году, - говорится в опубликованном в воскресенье вечером заявлении Джонсона. - Есть большая вероятность, что я был бы успешен на [партийных] выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу [28 октября]. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно".

Джонсон также подчеркнул, что ему удалось получить поддержку 102 депутатов-консерваторов, в связи с чем он формально имел возможность выставить свою кандидатуру на пост премьера. При этом он заявил, что связывался с другими претендентами на премьерское кресло - бывшим главой Минфина Риши Сунаком и лидером Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. По словам Джонсона, он хотел договориться о совместной работе в национальных интересах, но стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

"Таким образом, я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время", - отметил Джонсон, вернувшийся в Великобританию в субботу после того, как он прервал свой отпуск в Доминиканской Республике.

Осталось два кандидата
После того как Трасс 20 октября заявила об уходе в отставку на фоне провала своей экономической политики, Консервативная партия объявила правила выборов нового лидера. Они были изменены таким образом, чтобы процедура была максимально быстрой и завершилась к 28 октября. Кандидату необходимо набрать более 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.

После отказа Джонсона участвовать в выборах в гонке остались только Сунак и Мордонт. Экс-министр финансов, по различным подсчетам, заручился поддержкой почти 150 депутатов, в то время как у Мордонт нет и 30 голосов. Это означает, что Сунак может быть провозглашен новым главой Консервативной партии уже в понедельник. Таким образом, согласно устоявшимся правилам, премьер-министром Соединенного Королевства он может стать уже на следующий день, 25 октября.

Джонсон не вернется
Джонсон занимал пост главы правительства с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года. В декабре 2019 года возглавляемая им Консервативная партия одержала убедительную победу на всеобщих парламентских выборах, показав наилучший за более чем 30 лет результат. На должности премьера Джонсон в первую очередь запомнился осуществлением выхода Великобритании из состава Евросоюза, реализацией кампании по вакцинированию населения во время пандемии и решительной поддержкой Украины.

Он был вынужден подать в отставку на фоне серии скандалов, связанных с несоблюдением коронавирусных ограничений в первые волны пандемии и назначением на ответственные посты лиц с сомнительной репутацией. При этом в своей последней речи на посту премьера Джонсон намекнул на готовность вернуться в большую политику в будущем.

После отставки Джонсон, оставаясь депутатом Палаты общин британского парламента, начал зарабатывать на своем премьерском прошлом. В частности, в начале октября он выступил перед американскими страховыми брокерами в США с речью, за которую, по оценкам СМИ, получил вознаграждение в размере примерно $150 тыс.
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Российский художник стилизовал кадры из "Иронии судьбы ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Российский художник стилизовал кадры из "Иронии судьбы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна