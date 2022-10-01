При этом бывший премьер считает, что был бы успешен на партийных выборах среди членов Консервативной партии
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс, передает ТАСС.
"Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году, - говорится в опубликованном в воскресенье вечером заявлении Джонсона. - Есть большая вероятность, что я был бы успешен на [партийных] выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу [28 октября]. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно".
Джонсон также подчеркнул, что ему удалось получить поддержку 102 депутатов-консерваторов, в связи с чем он формально имел возможность выставить свою кандидатуру на пост премьера. При этом он заявил, что связывался с другими претендентами на премьерское кресло - бывшим главой Минфина Риши Сунаком и лидером Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. По словам Джонсона, он хотел договориться о совместной работе в национальных интересах, но стороны не смогли прийти к общему знаменателю.
"Таким образом, я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время", - отметил Джонсон, вернувшийся в Великобританию в субботу после того, как он прервал свой отпуск в Доминиканской Республике.
Осталось два кандидата После того как Трасс 20 октября заявила об уходе в отставку на фоне провала своей экономической политики, Консервативная партия объявила правила выборов нового лидера. Они были изменены таким образом, чтобы процедура была максимально быстрой и завершилась к 28 октября. Кандидату необходимо набрать более 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.
После отказа Джонсона участвовать в выборах в гонке остались только Сунак и Мордонт. Экс-министр финансов, по различным подсчетам, заручился поддержкой почти 150 депутатов, в то время как у Мордонт нет и 30 голосов. Это означает, что Сунак может быть провозглашен новым главой Консервативной партии уже в понедельник. Таким образом, согласно устоявшимся правилам, премьер-министром Соединенного Королевства он может стать уже на следующий день, 25 октября.
Джонсон не вернется Джонсон занимал пост главы правительства с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года. В декабре 2019 года возглавляемая им Консервативная партия одержала убедительную победу на всеобщих парламентских выборах, показав наилучший за более чем 30 лет результат. На должности премьера Джонсон в первую очередь запомнился осуществлением выхода Великобритании из состава Евросоюза, реализацией кампании по вакцинированию населения во время пандемии и решительной поддержкой Украины.
Он был вынужден подать в отставку на фоне серии скандалов, связанных с несоблюдением коронавирусных ограничений в первые волны пандемии и назначением на ответственные посты лиц с сомнительной репутацией. При этом в своей последней речи на посту премьера Джонсон намекнул на готовность вернуться в большую политику в будущем.
После отставки Джонсон, оставаясь депутатом Палаты общин британского парламента, начал зарабатывать на своем премьерском прошлом. В частности, в начале октября он выступил перед американскими страховыми брокерами в США с речью, за которую, по оценкам СМИ, получил вознаграждение в размере примерно $150 тыс.