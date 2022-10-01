Рабочую неделю Президента открыло традиционное селекторное совещание с руководителями органов государственной власти и управления. Первый вопрос повестки – подача теплоэнергии в жилые дома. Как сообщил министр экономического развития Сергей Оболоник, система запущена с 7.30 утра и будет точечно отлаживаться в течение дня. В связи с тем, что поставки в Приднестровье природного газа от «Молдовагаз» сокращены на 30%, с сегодняшнего дня уменьшена подача голубого топлива на МГРЭС.
О положении дел на местах проинформировали главы государственных администраций. Говорили о выполнении социальных обязательств, реализации программ развития – государственных и муниципальных. Выполнить больший объем работ позволяет использование части средств, полученных сверх плановых доходов. По настоянию Президента дополнительно заработанные деньги (нормативно установленный процент) направляют на развитие тех городов (районов), где собраны, сообщает пресс-служба Президента.
На совещании обсуждали идею о создании Центра казачьей культуры. Это предложение было озвучено в минувшую субботу на встрече Президента с представителями ЧКВ. Сошлись во мнении, что оптимальной площадкой станет слободзейский Дом культуры. Вадим Красносельский поручил главе района провести организационное совещание.
Руководитель бендерской госадминистрации рассказал о планах по проведению фестиваля вина и винограда. Предварительная дата – 12 ноября. Место – парк Александра Невского.
Столичный глава сообщил, что в дендропарке высажен почти гектар тюльпанов. На текущей неделе такую же площадь засадят лавандой. Семенам предпочли кусты. Закуплено 8 тысяч единиц. Лавандовые поляны и клумбы украсят не только Тирасполь. Руководители других городов и районов рассматривают возможность оформления этими растениями различных участков.
Говорили на совещании о турнире «Кожаный мяч». Завершается этап городских (районных) соревнований. Поступило предложение провести республиканские игры на бендерском городском стадионе. Размер поля позволит играть параллельно четырем парам соперников.