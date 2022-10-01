Министр обороны Румынии Василе Дынку официально объявил о своем уходе с занимаемой должности. Об этом 24 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24, пишет regnum.ru
«Свой жест я оправдываю невозможностью дальнейшего сотрудничества с президентом Румынии [Клаусом Йоханнисом] и нежеланием выполнять его распоряжения, — отметил, в частности, Дынку. — Считаю необходимым подать в отставку, чтобы не препятствовать новым проектам главы государства по реформированию армии».
Соответствующее заявление министр предоставил на рассмотрение румынского кабинета министров.
Дынку возглавлял минобороны Румынии с 2021-го года. Он был инициатором усиления присутствия международного контингента НАТО в регионе и выступал в поддержку режима киевского президента Владимира Зеленского.
Ранее министр обороны Румынии высказался за переговоры с Россией о конфликте на Украине. Мир на Украине может быть достигнут только путем переговоров. Такое мнение выразил в субботу министр национальной обороны Румынии Василе Дынку в интервью телеканалу PrimaTV, пишет tass.ru
"Единственным шансом могут быть переговоры с Россией, - сказал он. - Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с Россией страны мира, НАТО, США. Одна Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность за потерю территорий. Это было бы слишком большое политическое поражение".
По мнению министра, Россия располагает ресурсами для продолжения специальной военной операции. "Идеально было бы прийти к переговорам, даже если это будет замороженный конфликт, - считает Дынку. - Переговоры все равно лучше, чем то, что происходит сейчас: уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей".
Глава румынского военного ведомства высказал тогда также мнение, что "существует очень маленькая вероятность развязывания ядерной войны".