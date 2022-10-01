Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье отменены карантинные ограничения

В Приднестровье отменены карантинные ограничения

Карантин и ограничительные меры по предотвращению распространения COVID-19 в Приднестровье отменены. Это решение Оперативного штаба.

Уровень заболеваемости в республике снизился, сообщает пресс-служба МВД. На протяжении восьми месяцев зафиксировано менее 100 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Это стабильно положительная динамика. Болеют коронавирусом всё меньше. Поэтому все ограничения, которые были приняты в марте 2020 года, утратили свою силу.

С сегодняшнего дня необязательно:

-соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;
-использовать антисептические средства;
-работать удаленно и др.

При этом соблюдать санитарные правила профилактического характера, особенно в образовательных учреждениях и детсадах, обязательно.

  • Сегодня, 16:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Российский художник стилизовал кадры из "Иронии судьбы ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах прошла Церемония прощания и захоронения прах ...
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Отчётно-выборная конференция общественной организации « ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
  • Российский художник стилизовал кадры из "Иронии судьбы ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна