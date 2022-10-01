Карантин и ограничительные меры по предотвращению распространения COVID-19 в Приднестровье отменены. Это решение Оперативного штаба.
Уровень заболеваемости в республике снизился, сообщает пресс-служба МВД. На протяжении восьми месяцев зафиксировано менее 100 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Это стабильно положительная динамика. Болеют коронавирусом всё меньше. Поэтому все ограничения, которые были приняты в марте 2020 года, утратили свою силу.
С сегодняшнего дня необязательно:
-соблюдать социальную дистанцию в общественных местах; -использовать антисептические средства; -работать удаленно и др.
При этом соблюдать санитарные правила профилактического характера, особенно в образовательных учреждениях и детсадах, обязательно.