23 октября, вечером, в одном из сёл Григориопольского района собака покусала 4-летнего мальчика.
Как сообщает пресс-служба МВД, родители на выходные привезли детей к бабушке и дедушке. Девочка 9 лет и её 4-летний брат играли во дворе.
Собака породы питбультерьер находилась в вольере на территории частного дома. Неожиданно пёс вырвался из ограждения и подбежал к мальчику. Ребёнок испугался, попытался убежать, а после ударил собаку. В ответ питбуль вцепился в голову мальчика.
Старшая сестра позвала на помощь взрослых, которые находились в тот момент в доме. Оттащить собаку от малыша помогли дедушка с бабушкой. Они и вызвали скорую.
Четырёхлетнего мальчика доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. У маленького пациента укушенные раны височной области головы справа и левой кисти. Ребёнку оказана экстренная медицинская помощь. Он проходит лечение в хирургическом отделении РЦМиР. Состояние малыша врачи оценивают как средней степени тяжести.
Отделением дознания Григориопольского РОВД по данному факту проводится разбирательство. Уже известно, что собака во дворе бабушки и дедушки появилась около двух месяцев назад. Знакомый попросил присмотреть за питбулем, пока сам он в отъезде.