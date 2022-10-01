Тираспольчанка Светлана Шепелева победила в забеге в турецком Коджаэли. Приднестровская бегунья финишировала первой на нетрадиционной для марафонцев дистанции – 11 км 300 м.
«Отлично пробежались. Организаторы в этом небольшом расстоянии умудрились найти все виды покрытия: брусчатка, бетон, земля, асфальт. Но вместе с тем мне удалось улучшить свое личное время», - подчеркнула Светлана Шепелева.
Через неделю Светлана Шепелева примет участие в международном Стамбульском марафоне. 6 ноября тираспольчанка выйдет на старт самой популярной беговой трассы уже 16-й раз в своей спортивной карьере. novostipmr.com