Самый богатый человек мира выбрал место для частной вечеринки на Хэллоуин с миллиардерами и звездами Голливуда. Вечеринка состоится в "Замке Дракулы" в Румынии.
Румынские СМИ сообщают, что основатель Tesla и SpaceX, а недавно еще и владелец Twitter Илон Маск арендовал в городке Бран известный туристический объект, который называют "замком Дракулы", пишет antikor.com.ua.
Как сообщает stirileprotv.ro, здесь самый богатый человек мира планирует организовать вечеринку на Хэллоуин.
Среди гостей Маска будут актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сэндстром, а также другой миллиардер Питер Тиль, основатель Pay Pal. Некоторые из гостей уже прибыли в Румынию, но над всем мероприятием нависает тень тайны.
Джулия Сэндстром двумя публикациями в соцсетях вроде бы подтвердила, что она находится в Румынии. В первом посте она сообщила, что сняла номер гостиницы в Бухаресте, где остановилась вечером в пятницу, 28 октября. Второй пост сделан при облете замка Пелеш и его окрестностей на вертолете, в нем она пишет о своем пребывании в "стране вампиров".
Источники PRO TV News говорят, что Илон Маск и его гости планируют разместиться в одном из роскошных пансионатов в Бране. Кроме того, на частном участке неподалеку от популярного у туристов города спрашивали разрешение на посадку нескольких частных вертолетов.
Согласно тем же источникам, в этом районе состоится частная вечеринка под открытым небом с сотнями гостей, голливудскими звездами, а также несколькими миллиардерами и бизнесменами. Среди них основатель PayPal Питер Тиль, а также Сергей Брин, соучредитель Google. Американских миллиардеров доставили в Бран из роскошной гостиницы в центре Бухареста.
Нынешний владелец замка является внуком румынской королевы Марии. Он предоставляет замок в аренду государству для использования его в качестве музея. Легенда о вампире графе Дракуле сделала замок одним из самых посещаемых туристических объектов Румынии. Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/585259-ilon_mask_reshil_ustroitj_vecherinku_na_hellouin_v_strane_vampirov__smi