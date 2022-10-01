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Туберкулез вернул себе звание самой смертельной инфекции, потеснив COVID-19

Туберкулез вернул себе звание самой смертельной инфекции, потеснив COVID-19

Ежедневно от болезни умирает более четырех тысяч человек. До появления COVID-19 туберкулез, когда-то известный как чахотка, был самой смертельной инфекцией в мире: ежегодно от этой болезни умирало 1,5 миллиона человек.

После начала пандемии коронавируса туберкулез оттеснили на второй план, но теперь – с появлением вакцин от COVID-19 и эффективных методов лечения – туберкулез снова занял лидирующую позицию в списке опасных инфекций.

Туберкулез вызывается различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis и другими близкородственными видами), или иначе – палочками Коха. Болезнь обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium tuberculosis передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.

The TB Alliance, некоммерческая организация, работающая над разработкой и поставкой быстродействующих и доступных по цене лекарств против туберкулеза, особенно в более бедных странах, отмечает, что, исходя из ежегодного уровня смертности, туберкулез убивает 4109 человек в день.

Для сравнения: за последние 28 дней Университет Джонса Хопкинса зарегистрировал 40 578 смертей от COVID-19, то есть коронавирус сейчас убивает примерно 1449 человек за день.

Но, в отличие от COVID-19, похоже, что интерес к борьбе с туберкулезом незначителен и даже ослабевает. Эксперты указывают, что пандемия коронавируса оказала разрушительное воздействие на усилия по борьбе с туберкулезом, поскольку противотуберкулезные больницы были переведены на лечение пациентов с COVID-19, а карантин не позволял пациентам с туберкулезом посещать медицинские центры для диагностики и лечения.

В результате в 2020 году число ежегодных смертей от туберкулеза увеличилось впервые за десятилетие.

«Мы отступили от того, что я честно считаю невероятно медленным прогрессом, но, по крайней мере, это было прогрессом. Это серьезная неудача», – Мел Шпигельман, президент некоммерческого Альянса по борьбе с туберкулезом.

По словам Шпигельмана, в то время как миллиарды долларов были брошены на борьбу с COVID-19, глобальные экономические проблемы и нарастающая геополитическая напряженность побудили ведущих доноров в борьбе с туберкулезом сократить свои расходы.

​Большинство доноров Альянса по борьбе с туберкулезом сократили выделяемые суммы, при этом традиционный ведущий донор Великобритания вообще не предоставила финансирования в этом году.

«Я очень обеспокоен тем, что достигнутый прогресс, который уже подорван COVID-19, может быть подорван еще больше», – Мел Шпигельман.
По иронии судьбы, эти трудности возникают на фоне революции в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза. Около пяти процентов из 9,5 миллионов человек, заболевающих туберкулезом каждый год, устойчивы к обычно назначаемым антибиотикам, что затрудняет их лечение.

«До недавнего времени ситуация с лекарственно-устойчивым туберкулезом была ужасной», – говорит Шпигельман. Пациенты были вынуждены принимать от пяти до восьми таблеток в день, а часто и ежедневную инъекцию, на срок до двух лет с ужасными побочными эффектами и коэффициентом излечения всего от 20 до 30 процентов.

Однако появилась новая схема лечения BPaL, впервые одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2019 году. Она состоит всего из трех таблеток в день в течение шести месяцев, имеет гораздо меньше побочных эффектов и показатель излечения составляет 90 процентов.

Шпигельман объясняет отсутствие срочных мер по искоренению туберкулеза в том, что это «болезнь бедных». По его словам, если бы болезнь в такой же степени поражала состоятельных людей, мы бы видели совершенно другую реакцию.

В настоящее время вакцины-кандидаты против туберкулеза разрабатываются медленно, а финансирование для их разработки по большей части отсутствует. Кроме того, не предпринималось попыток внедрить простые тесты, подобные тем, которые были разработаны для COVID-19.

По словам Шпигельмана, если бы на борьбу с туберкулезом было вложено столько же ресурсов, сколько было вложено на борьбу с коронавирусом, туберкулез можно было бы полностью искоренить.
rtraveler.ru
  • Вчера, 19:53
  • DTV
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